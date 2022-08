Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Martin Tofern

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine bekräftigt Anspruch auf die Krim. Präsident Selenskij betont bei der Krim-Konferenz die Einigkeit seines Landes und bekommt Zusagen für weitere Unterstützung. Doch die Sorge vor einer Eskalation am Unabhängigkeitstag wächst. Zum Artikel

Die Angst in Saporischschja wächst. In der Nachbarschaft des größten Atomkraftwerks der Ukraine leben die Menschen schon lange mit der Gefahr. Aber seit Russland die Anlage kontrolliert, wissen sie nicht mehr, was sie mehr fürchten sollen, den GAU oder die Bomben. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-Spiele in der Nähe des Luftschutzkellers. Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn wagt die erste ukrainische Fußball-Liga einen Neustart: mit Geisterspielen, Plänen gegen Raketenangriffe und großer Entschlossenheit. Der Sport soll, wieder mal, ein Zeichen setzen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Gasumlage: Wirtschaftsministerium gerät in Erklärungsnot. 34 Milliarden Euro müssen deutsche Kunden voraussichtlich über die Gasumlage bezahlen, damit die Importfirmen russische Lieferausfälle ersetzen können. Profitieren könnten auch Firmen, die üppige Gewinne machen. Zum Artikel

Inflation im ersten Halbjahr: Arbeitnehmer haben durchschnittlich 3,6 Prozent weniger Geld

Benzinpreise: Die Tricks an den Tankstellen. Ein Insider verrät, mit welchen Techniken die Mineralölfirmen ihre Preise setzen, wie sie daran verdienen und welche Rolle Kaffee und Semmeln dabei spielen. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Klimawandel kommt bei den deutschen Landwirten an. Hier zu trocken, dort nass, dazu stark steigende Preise: Der Bauernverband präsentiert eine Erntebilanz mit Gewinnern und Verlierern. Zum Artikel

Trumps Kandidaten schwächeln. Mit entlarvenden Fehltritten riskieren die Senatskandidaten der Republikaner ihren sicher geglaubten Wahlsieg. Daran ist auch Donald Trump schuld. Das könnte die Chancen der Demokraten erhöhen. Zum Artikel (SZ Plus)

So kämpft eine Unternehmerin aus Mali gegen das Verderben von Lebensmitteln. Eine Agrarwissenschaftlerin aus Mali kehrt in ihre Heimat zurück und baut eine eigene Firma auf. Sie macht Früchte haltbar, die sonst vergammeln würden - und baut eine Nische für Bioprodukte auf. Zum Artikel

"Die Wiesn wird einen enormen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben". Der Münchner Virologe Oliver Keppler sieht eine extrem hohe Ansteckungsgefahr in den Bierzelten und warnt vor zu sorglosem Umgang mit der Pandemie. Für kommende Jahre schweben ihm scharfe Regeln vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Ohne Maske im Flugzeug - Irritation über Reise von Scholz und Habeck. Auf dem Weg nach Kanada tragen Kanzler, Wirtschaftsminister und Mitreisende im Regierungsflugzeug keine Maske. Das entspricht laut Bundesregierung den Regeln, weil alle frisch getestet sind. Kritiker gibt es trotzdem. Zum Artikel

Der wohl bekannteste Wissenschaftler der USA tritt ab. Der brillante Immunologe Fauci stand sieben US-Präsidenten beratend zur Seite. In der Corona-Pandemie wurde er besonders für Trump und andere Republikaner zum Feindbild. Zum Artikel (SZ Plus)

Partynächte in Helsinki. Nach Videos, die sie beim Feiern zeigen, gerät Finnlands Premierministerin Marin in die Kritik - und besteht einen Drogentest. Zum Artikel

Zu guter Letzt

JETZT "Man sollte eine Beziehung nie eingehen, weil man nicht allein sein kann". Trennungen tun weh und oft dauert es lange, bis man wieder bereit für etwas Neues ist. Aber wie bereit muss man überhaupt sein? Ein Gespräch mit der Paartherapeutin Sharon Brehm. Zum Artikel (SZ Plus)