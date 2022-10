Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Star-Koch Schuhbeck muss ins Gefängnis. Im Prozess wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe hat das Landgericht München I den 73-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt - ohne Bewährung. In seinem letzten Wort vor Gericht räumt er ein: "Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe." Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Schuhbeck hat sich die Haft selbst zuzuschreiben (SZ Plus)

Lindner kann mit höheren Einnahmen rechnen. Der Bundesfinanzminister hat das Ergebnis der Steuerschätzung bekanntgegeben. Das Steueraufkommen steigt um circa 126,4 Milliarden Euro, er hat damit etwas mehr Spielraum für seinen Haushalt. Zum Artikel

Europäische Zentralbank erhöht Leitzins deutlich. Im Kampf gegen die Rekordinflation setzen die Währungshüter die Zinsen gleich um 0,75 Prozentpunkte nach oben. Mit dieser Entscheidung unterstreichen die Währungshüter ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die starken Preissteigerungen. Zum Artikel

Auslieferung von Attila Hildmann scheitert bislang. Noch scheint der Verschwörungshetzer in seinem türkischen Exil sicher zu sein. Aber hinter den Kulissen ist vieles in Bewegung. Zum Artikel (SZ Plus)

Behörde entlastet Passauer Amt nach vereitelter Iran-Abschiebung. Der Fall von Reza R. erregte bundesweit Aufsehen, nachdem der Asylbewerber mit einem falschen Versprechen zu einem Termin geladen und verhaftet worden war. Die Aufseher wollen kein Versagen erkennen - und ernten Kritik. Zum Artikel

Blockade in Nordirland. In Belfast gibt es seit Mai keine Regierung. Deshalb dürften in dieser Woche Neuwahlen ausgerufen werden. Schuld an all dem ist der Brexit. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin wirft Westen "schmutziges" Spiel vor. Der russische Präsident äußert sich, während seine Armee einen mehrtägigen Atomwaffen-Test vornimmt. Russland droht mit dem Abschuss kommerzieller westlicher Satelliten. Diese seien legitime Ziele, wenn sie im Ukraine-Krieg genutzt würden. Zum Kriegs-Liveblog

Das Verwirrspiel des Kremls. Auch Indien und China gegenüber hat Russland nun behauptet, die Ukraine baue eine schmutzige Bombe. Ein angeblicher Beweis wird als falsch entlarvt - aber das irritiert Moskau nicht. Zum Artikel

Ksenia Sobtschak flüchtet aus Russland. Die oppositionelle Moderatorin, eine der bekanntesten Frauen in Russland, befindet sich nun in Litauen. Am Tag vor ihrer Ausreise war ihr Mediendirektor Kirill Suchanow in einem Moskauer Restaurant festgenommen worden. Zum Artikel

Alles zur Energiekrise

EXKLUSIV Arbeitgeber-Chef kritisiert Bundesregierung. Die deutsche Industrie falle durch die teure Energie international zurück, beklagt Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Die einzige Lösung ist ein vernünftiger Gas- und Strompreisdeckel. Was bisher auf dem Tisch liegt, reicht nicht", sagt er. Zum Artikel (SZ Plus)

Bund will Abschlagszahlungen der Gaskunden übernehmen. Das Wirtschaftsministerium hat nun einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Verbraucher noch im Dezember mit einer ersten Entlastung beruhigen soll. Allerdings werden damit nicht alle Verbraucher unterstützt - und nicht alle werden die Hilfe im Dezember bereits spüren. Zum Artikel (SZ Plus)

