Nachrichten am 2. März 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Dimitri Taube

Krieg in der Ukraine

Scholz bilanziert ein Jahr Zeitenwende. Ein Jahr nach dem russischen Überfall betont der Bundeskanzler im Bundestag, einen "Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg" dürfe es nicht geben. Und er stellt klar: Man schaffe "keinen Frieden, wenn man hier in Berlin 'Nie wieder Krieg' ruft - und zugleich fordert, alle Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen". Zum Artikel

MEINUNG Militärisch bleibt Deutschland ein Entwicklungsland (SZ Plus)

G-20-Treffen in Indien: Baerbock fordert Kriegsende von Lawrow. Die deutsche Außenministerin appelliert in Neu-Delhi an ihren russischen Amtskollegen. Der spricht zum ersten Mal seit Russlands Überfall auf die Ukraine direkt mit US-Außenminister Blinken. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Berliner CDU will mit der SPD koalieren. Spitzenkandidat Wegner hat seiner Partei Gespräche mit den Sozialdemokraten vorgeschlagen. Der CDU-Landesvorstand hat zugestimmt. Damit steht einer großen Koalition in der Hauptstadt nicht mehr viel im Weg. Zum Artikel

Schröder darf in der SPD bleiben. Auch in zweiter Instanz scheitert der Versuch mehrerer SPD-Verbände, den 78-Jährigen wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Putin aus der Partei auszuschließen. Damit wird das Urteil der ersten Instanz aus dem August 2022 bestätigt. Der Weg zur Bundesschiedskommission steht den Antragstellern offen, gilt aber als wenig erfolgversprechend. Zum Artikel

Covid und die Folgen: Ermittlungen gegen Italiens Ex-Premier Conte. Tausende Italiener starben, weil die Verantwortlichen in der lombardischen Stadt Bergamo falsch auf die ersten Corona-Infektionen reagierten - sagt die Staatsanwaltschaft. Sie belastet einige prominente Politiker des Landes, unter ihnen: der damalige Regierungschef sowie dessen Gesundheitsminister. Sie werden verdächtigt, Risiken fahrlässig unterschätzt zu haben. Zum Artikel

Wut über die Folgen des neuen Sexualstrafrechts in Spanien. Ein neues Gesetz soll die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen stärken. Doch durch die Änderung werden nun viele Verfahren neu aufgerollt. Also stellten mehrere Straftäter Anträge auf Wiederaufnahme ihrer Verfahren - und Hunderte kamen frei. Zum Artikel

Neue Kammer in Cheops-Pyramide entdeckt. Seit Jahren weisen Messdaten darauf hin, dass in der "Großen Pyramide" noch bislang unbekannte Hohlräume existieren. Nun präsentieren Forscher erstmals Aufnahmen aus einem dieser Räume. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war