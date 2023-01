Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Scholz bekräftigt Unterstützung für Ukraine. Der Bundeskanzler verspricht in Davos, der Ukraine finanziell, wirtschaftlich, humanitär und militärisch weiterzuhelfen, "solange es nötig ist". Auf die Frage nach Kampfpanzern gibt er keine konkrete Antwort. Zum Artikel

Forderungen nach "Leopard"-Lieferungen werden deutlicher. Im Ausland, aber auch in den eigenen Reihen, wächst der Druck auf die Bundesregierung, Kiew Kampfpanzer zu überlassen. Am Freitag steht eine Entscheidung in Ramstein beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe an. Zum Artikel

Hubschrauberabsturz bei Kiew: Ukrainischer Innenminister Monastyrskyj ist tot. Der Hubschrauber ist über einem Kindergarten und einem Wohnhaus nahe Kiew abgestürzt. Auch Vize-Innenminister Jenin und mindestens 13 weitere Menschen kommen ums Leben. Unter den Opfern sind einige Kinder. Die Ursache ist noch unklar. Zum Artikel

Söder will doch länger im Amt bleiben. Auf der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz gibt Bayerns Ministerpräsident die Amtszeitbegrenzung auf, die er sich selbst auferlegt hat. Er kann sich vorstellen, über 2028 hinaus im Amt zu bleiben. Zum Artikel

Berlin: Polizei korrigiert erneut die Zahl der Verdächtigen der Silvesterkrawalle. Statt 38 werden 44 Menschen beschuldigt, Polizei und Feuerwehr angegriffen zu haben, 26 besitzen den deutschen Pass. Die Zahlen könnten sich aber immer noch ändern. Zum Artikel

Ermittlungen wegen dreifachen Mordes nach Brand in Pflegeheim. In dem Heim für psychisch Kranke in Reutlingen war ein Feuer ausgebrochen. Unter Verdacht steht eine Bewohnerin, die selbst schwer verletzt wurde. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: