Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Stefan Braun

Krieg in der Ukraine

Bundeswehr kann keine Waffen mehr an die Ukraine abgeben. Die Bundesregierung sieht keine Möglichkeiten mehr, aus den Beständen der deutschen Armee Waffen an die Ukraine zu liefern. Deshalb müsse man andere Wege gehen, so Regierungssprecher Hebestreit. Die Kritik am Kanzler reißt danach aber nicht ab. Im Gegenteil: Sie wird harscher.

Russland testet neue Interkontinentalrakete Zum Ukraine-Liveblog

Annalena Baerbock auf Mission Schadensbegrenzung. Kann Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefern? Olaf Scholz und Annalena Baerbock trennt in dieser Frage vielleicht gar nicht so viel. Auf die Öffentlichkeit jedoch wirken sie sehr unterschiedlich - das zeigt die Reise der Außenministerin ins Baltikum. Zum Artikel

Wimbledon schließt Russen und Belarussen aus. Wladimir Putins Aggression in der Ukraine hat Folgen für den Tennissport: Beim Grand Slam in London müssen namhafte Profis zuschauen - die Sanktion könnte sich auch auf die Tour ausweiten. Zum Artikel

SZ-Podcast "Auf den Punkt": Alltag mit Luftalarm

Nachrichten kompakt

Hennig-Wellsow tritt als Co-Chefin der Linken zurück. Die Vorsitzende zieht sich völlig überraschend zurück und kritisiert den Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen. Er habe "eklatante Defizite" in der Partei offengelegt. Zum Artikel

Netflix steckt in der Krise. Das Unternehmen erlebt zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren einen Rückgang der Abonnenten. Die Aktie bricht dramatisch ein. Und es könnte noch schlimmer kommen. Zum Artikel

Neuer Ärger ums Neun-Euro-Ticket. Die Länder kritisieren die Planung des Bundes bei den Billigtickets für Busse und Bahnen - wichtige Fragen seien noch offen. Bayerns Verkehrsminister Bernreiter fordert: "Wer verkündet, muss auch liefern". Zum Artikel (SZ Plus)

Sauter und Nüßlein planten weitere Maskendeals.Dokumente aus Bayerns Gesundheitsministerium lassen ein regelrechtes Beschaffungssystem der beiden CSU-Politiker vermuten. Das führt zu der Frage, warum Söders Regierung nicht schon längst alles offenbart hat, was sich in den Akten verbirgt. Zum Artikel SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

"Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet". Der Sänger Xavier Naidoo war tief verstrickt in der Szene der Verschwörungsgläubigen, auch für rechte Ideologien bekundete er jahrelang Sympathie. Nun gibt er sich in einem Video geläutert - wegen Putins Krieg. Zum Artikel

Auf der Spur der "Methode Kretschmann". Wer folgt auf den Übervater der Grünen in Baden-Württemberg? Der eloquente Finanzminister Danyal Bayaz bastelt an seiner Kontur - aber der Favorit sitzt in Berlin und heißt Cem Özdemir. Zum Artikel (SZ Plus)

So wirkt sich die Inflation auf einzelne Haushalte aus. Wenn vieles teurer wird, trifft das nicht alle gleich. Ärmere Familien mit Kindern beutelt es ungleich härter als Gutverdiener. Die SZ hat sich das präzise angesehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Achtung Überramschung! Restposten-Boxen aus dem Internet folgen dem guten, alten Prinzip Wundertüte. Wie konnte die Idee einer netten Überraschung für Kinder zum Schrott-Ausverkauf verkommen? Zum Artikel (SZ Plus)