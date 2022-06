Scholz, Macron und Selenskij am Mittag vor dem Präsidentenpalast in Kiew.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Scholz: Ukraine soll EU-Beitrittskandidat werden. Auch für Moldau fordert der Bundeskanzler diese Perspektive bei seinem Besuch in Kiew. Kurz nach der Ankunft des Kanzlers mit Macron und Draghi wird vorübergehend Luftalarm ausgelöst. Die Politiker werden durch den von der russischen Armee schwer beschädigten Vorort Irpin geführt. Russlands EU-Botschafter warnt unterdessen vor einem Komplettausfall der Gas-Pipeline Nord Stream 1. Zum Liveblog

Ukraine-Kontaktgruppe verspricht neue Waffenlieferungen. Helikopter, Haubitzen, Raketenwerfer: 50 Staaten haben Vertreter nach Brüssel geschickt, um vom ukrainischen Verteidigungsminister Resnikow zu hören, was Kiew für den Kampf gegen Russland am dringendsten benötigt. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagt, sie sei "an die Grenze gegangen, was ich leisten kann". Zum Artikel

Schröder will Entzug seiner Büros nicht ungeprüft hinnehmen. Wegen seiner Nähe zu Putin sind dem SPD-Politiker Teile seiner Privilegien entzogen worden. Der Anwalt des Altkanzlers verlangt vom Haushaltsausschuss des Bundestags deshalb einen "prüffähigen" Bescheid - und bittet um ein Gespräch mit Ausschuss-Chef Helge Braun. Zum Text

Was heute sonst noch wichtig war

UN nennt weltweiten Flüchtlingsrekord "dramatischen Meilenstein". Das Hilfswerk schätzt die Zahl der Geflüchteten in seinem Jahresbericht auf 100 Millionen - so viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Zum Artikel

EXKLUSIV Hunderte Ermittlungsverfahren: Lauterbach will Schnelltest-Betrügereien beenden. Der Bundesgesundheitsminister plant strengere Kontrollen für Corona-Untersuchungen. Außerdem sollen nur noch bestimmte Personengruppen auf Kosten des Staates getestet werden. Ermittler vermuten beim bisherigen System Milliardenbetrug durch private Betreiber. Zum Artikel

Leichen von Vermissten in Amazonien gefunden. Ein britischer Journalist und ein brasilianischer Indigenen-Experte waren bei einer Recherche im Urwald verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei gehen vor allem in eine Richtung. Zum Artikel

Kleinster Airbus-Langstreckenjet absolviert ersten Flug in Hamburg. Airbus hat den ersten Prototypen des Langstreckenflugzeugs A321XLR abheben lassen. Das Flugzeug ist schon jetzt ein Verkaufserfolg - und damit ein Problem für Konkurrent Boeing. Zum Artikel

Prozess um sexuelle Übergriffe: Kevin Spacey bleibt auf freiem Fuß. Am ersten Prozesstag hat ein Londoner Gericht einen Haftbefehl gegen den Schauspieler aufgehoben - es bestehe keine Fluchtgefahr. Spacey muss sich wegen Vorwürfen zu sexuellen Übergriffen in vier Fällen verantworten. Zum Artikel

Plädoyers im Blatter-Platini-Prozess. Die Bundesanwaltschaft fordert für die einstigen Topfunktionäre der Fifa Bewährungs- und Geldstrafen. Doch den Anklägern fehlt weiter ein Motiv - und sowieso hat der Prozess längst eine zweite, brisantere Ebene erreicht. Zum Artikel

Nächster Rücktritt beim PEN. Nach der Abspaltung des PEN Berlin verliert der alte PEN Deutschland seine Interimspräsidentin Maxi Obexer. Das Lagerdenken in dem alten Verein scheint unüberwindlich zu sein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele Leser interessiert

"In seiner Welt hält Putin sich für einen großartigen Strategen." Der Exiljournalist Roman Anin über die Entscheidungen des russischen Präsidenten, seine wenigen Vertrauten und die Frage, warum sein Geheimdienst Putin belügt. Zum Artikel

Was Merkel aussprach. Die Karlsruher Richter geben der AfD im Streit mit der früheren Kanzlerin Angela Merkel allen Ernstes recht. Dieses Urteil ist lebensfern. Zum Kommentar (SZ Plus)

Die Gewinner der Nations-League-Spiele. Wer hat die Partien gegen Italien, England und Ungarn für sich nutzen können? Wer hat jetzt womöglich einen Vorteil beim Bundestrainer in Richtung Weltmeisterschaft? Fünf Spieler, die besonders positiv aufgefallen sind. Zum Artike

Zu guter Letzt

"Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt." Amber Heard äußert sich milde gegenüber Johnny Depp. Tom Hanks möchte keine homosexuellen Rollen mehr spielen. Und Margot Käßmann sieht Ähnlichkeiten zwischen Sport und Gebet. Zu den Leute-Meldungen