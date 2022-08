Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Celine Chorus

Nachrichten kompakt

Scholz weist jegliche Einflussnahme auf Steuerverfahren zurück. Der Bundeskanzler bestreitet vor dem Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss erneut, sich in die steuerliche Behandlung der Warburg-Bank eingemischt zu haben. Die Untersuchungen hätten seither exakt das bestätigt, was er schon damals gesagt habe: "Es hat keinerlei politische Einflussnahme gegeben." Anderslautende Vorwürfe seien bei den Befragungen "durch nichts und niemanden gestützt" worden. Zum Artikel

Erzeugerpreise steigen im Rekordtempo. Das Statistische Bundesamt meldet im Juli einen Anstieg um durchschnittlich 37,2 Prozent - den höchsten Zuwachs gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949. Hauptverantwortlich sind die hohen Energiekosten. Die Erzeugerpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der allgemeinen Inflation. Zum Artikel

Sind Herstellerfehler schuld am Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen? Die Schwellen in dem betroffenen Streckenabschnitt würden teilweise Unregelmäßigkeiten in der Materialbeschaffenheit aufweisen, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Mögliche Regressansprüche gegenüber dem Hersteller sollen auf Basis der abschließenden Gutachten geprüft werden. Es könnte um mehr als 100 Millionen Euro gehen. Zum Artikel

Niemand fühlt sich für das Fischsterben in der Oder verantwortlich. Forscher betonen, dass es sich bei der Vergiftung der Oder um ein menschengemachtes Problem handelt. Eine gefährliche Algenart konnte sich erst durch massive Salzeinträge so stark vermehren. Es wird klarer: Bergwerke in Polen spielen eine große Rolle. Sie leiten regelmäßig salzhaltige Abwässer in die Oder - mit Genehmigung. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin und Macron befürworten Inspektion von ukrainischem AKW. Der russische und der französische Präsident seien sich einig gewesen, dass internationale Experten Zutritt zum Kernkraftwerk Saporischschja erhalten müssen. Putin habe der ukrainischen Regierung erneut die Verantwortung für den Beschuss zugewiesen und vom Risiko einer umfassenden Katastrophe gesprochen. Zum Liveblog

Das hat heute viele Leser interessiert

Mindestens 13 Tote im Mittelmeerraum und in Österreich. Böen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde, es gibt Tote und Verletzte - das ist die Bilanz heftiger Unwetter in Italien, Frankreich und Österreich. Im Süden Deutschlands steht Starkregen bevor. Zum Artikel

Die Deutschen holen ihr Geld aus dem Tresor. Weil die EZB den Negativzins abgeschafft hat, kramen die Menschen bündelweise Scheine aus ihren Verstecken und tragen sie zurück zur Bank. Auch die Geldinstitute leeren ihre Bargeldtresore. Der Bargeldumlauf sinkt rapide. Zum Artikel

Indien schlägt China mit seinen eigenen Waffen. Während Deutschland noch darüber nachdenkt, ob man mit Peking bald größeren Ärger haben könnte als mit Moskau, arbeitet Indien schon lange an der Trennung: Chinesische Apps sind verboten, chinesische Firmen werden blockiert. Kann das Modell auch für den Westen funktionieren? Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Der große Zoff um die Pizza. Die Italiener debattieren gerade über die moralische Statthaftigkeit einer Pizza für 65 Euro. In Neapel sind sie empört. Über das Politikum Pizza. Zum Artikel (SZ Plus)