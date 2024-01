EXKLUSIV: Finanzminister Lindner verweigert Kindergelderhöhung. In der Ampelkoalition bahnt sich ein neuer Streit um die Familienpolitik an. Grund ist der Plan des FDP-Ministers, rückwirkend zum 1. Januar die steuerlichen Grundfreibeträge von Erwachsenen und Kindern anzuheben, nicht aber das Kindergeld. Damit würden nur Familien mit Spitzeneinkommen von den Plänen profitieren. Dagegen wehren sich SPD und Grüne. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine greift das mehr als 800 Kilometer entfernte Sankt Petersburg an. Eine ukrainische Drohne hat es bis in die Geburtsstadt des russischen Präsidenten Putin geschafft - so weit wie noch keine zuvor. Bislang galt Sankt Petersburg als unerreichbar für die Waffensysteme, die der ukrainischen Armee zur Verfügung stehen. Selbst die britischen Storm-Shadow-Marschflugkörper haben keine solche Reichweite. Zum Artikel

Debatte im Bundestag: Abgeordnete warnen vor der AfD. Im Parlament geht es in einer Aktuellen Stunde über die Gefahren für die Demokratie und die richtige Strategie im Kampf gegen Rechtsextremismus. SPD-Chef Klingbeil sagt, man werde niemals zulassen, dass Menschen aus der "Mitte des Landes" vertrieben werden. In der Debatte spielt auch ein möglicher Antrag für ein AfD-Verbot eine Rolle. Anlass der Aktuellen Stunde ist ein vorige Woche bekanntgewordenes Treffen von Rechtsradikalen, an dem auch mehrere AfD- und einzelne CDU-Politiker teilgenommen haben sollen. Zum Artikel

Steinmeier verlangt Überprüfung staatlicher Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Die Aufarbeitung sei nötig, weil man vor einer möglichen weiteren Pandemie die Lehren aus der vergangenen gezogen haben sollte, sagt der Bundespräsident. Das sei aber auch deshalb wichtig, weil es während der Corona-Zeit "viel Misstrauen in staatliche Maßnahmen, in politisches Handeln, ja in die demokratische Selbstorganisation unserer Republik" gegeben habe. Zum Artikel

Sanierung des Bundeshaushalts: Ampel verschont Bundesagentur für Arbeit. Die Koalition wollte eigentlich einen Teil ihrer Zuschüsse aus der Corona-Zeit zurückhaben. Die Bundesagentur für Arbeit sollte 1,5 Milliarden Euro zum Haushalt beisteuern. Der Plan ist jetzt vom Tisch. Grünen-Chefhaushälter Kindler verweist auf verfassungsrechtliche Bedenken: "Diese Bedenken nehmen wir ernst." Arbeitgeberpräsident Dulger begrüßt den Verzicht der Koalition: "Es ist immer richtig, wenn die Regierung auf die Argumente der Sozialpartner hört." Zum Artikel

Davos: Vertreter vieler Regierungen dringen auf die Gründung eines Palästinenser-Staates. Bei aller Solidarität mit Israel: Beim Weltwirtschaftsforum in der Schweizer Gemeinde sehen viele Teilnehmer eine Zwei-Staaten-Lösung als einzigen Ausweg aus dem Konflikt. Israels Präsident Herzog sagt, Voraussetzung für einen Dialog und neue Wege sei jedoch, dass die Israelis garantiert in Sicherheit leben könnten. Wie die Zukunft für die Palästinenser konkret aussehen könnte, dazu vermeidet er eine klare Aussage. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Gender Pay Gap: Frauen verdienen immer noch 18 Prozent weniger als Männer

Reaktion auf Angriffe: Pakistan schießt Raketen auf iranisches Staatsgebiet (SZ Plus)

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Zukunftsrat präsentiert Vorschläge zur Reform von ARD und ZDF (SZ Plus)

Unwetter: Gefahr durch Schnee und Eis nimmt ab - Bundesligaspiel abgesagt