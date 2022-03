Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Ukraine meldet immer mehr zivile Opfer. Russische Truppen intensivieren ihre Angriffe auf den Süden des Landes und versuchen, den Zugang zum Meer abzuschneiden. Der Kreml bezeichnet die internationalen Sanktionen als schweren Schlag gegen die russische Wirtschaft. Kremlkritiker Nawalny ruft die Russen zum Protest gegen Präsident Putin auf. Zum Artikel

Finanzkrieg gegen Russland könnte noch ausgeweitet werden. Der Westen hat der Regierung in Moskau den Wirtschaftskrieg erklärt. Die EU schließt sieben Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift aus, darunter auch die nach Eigenkapital zweitgrößte russische Bank VTB. Doch die EU, Großbritannien und die USA haben noch weitere Optionen - etwa die Zentralbank von Transaktionen mit Korrespondenzbanken auszuschließen. Diese stellen sicher, dass Banken international Geld verschicken können. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden will "jeden Zoll" Nato-Territorium verteidigen. In seiner Rede zur Lage der Nation warnt der US-Präsident Russland davor, über die Ukraine hinaus weiter gen Westen vorzurücken. Dann würde sich sein Land "mit der gesamten Macht unserer vereinten Kräfte" zur Wehr setzen. Zwar attackiert er Präsident Putin persönlich und scharf, besonders harsche neue Strafmaßnahmen kündigt er aber keine an. Zum Artikel (SZ Plus)

EU setzt Verbot russischer Staatsmedien in Kraft. Die Sender RT und Sputnik sollen über Kabel, Satellit und Internet nicht mehr zu empfangen sein. Für die Umsetzung sind die Medienregulierer der EU-Mitgliedsstaaten zuständig. Die Journalisten selbst sollen nicht an ihrer Arbeit gehindert werden. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Kardinal Woelki bietet Papst seinen Rücktritt an. Franziskus wolle "zu gegebener Zeit" über das Gesuch entscheiden, teilt das Erzbistum Köln mit, habe aber auch angeordnet, dass Woelki wie vorgesehen an diesem Mittwoch seinen Dienst als Erzbischof wieder aufnehme. Er beendet damit seine fünfmonatige Auszeit, in einem Brief bittet er die Gläubigen um Offenheit, Geduld und eine Chance. Viele von ihnen sehen seine Rückkehr kritisch - sie werfen ihm schwere Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen vor. Zum Artikel

Hochrisikogebiete werden gestrichen. Die Einstufung von Ländern als Corona-Hochrisikogebiete war lange umstritten. Nun nimmt das Robert-Koch-Institut alle auf einmal von seiner Liste. Das erleichtert insbesondere Familien mit ungeimpften Kindern das Reisen enorm. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Polizei durchsucht Klinikum. 34 Frauen soll ein Assistenzarzt in Bielefeld betäubt, vergewaltigt und gefilmt haben. Ermittler haben nun in Büros und Geschäftsräumen Unterlagen beschlagnahmt - zum Beispiel Patientinnenakten. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt gegen Chefarzt, Oberarzt und Geschäftsführung wegen des Verdachts der Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das hat heute viele interessiert

Wer noch zu Putin hält - und warum. Der Westen verurteilt den russischen Angriffskrieg, doch überall sonst auf der Welt hat Moskau noch Verbündete. Wer sie sind und wie sie sich positionieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Paradigmenwechsel in der deutschen Außenpolitik. Vor den Vereinten Nationen spricht Außenministerin Baerbock so offen und selbstbewusst wie wohl noch nie jemand aus Deutschland. Gegen Russland und ihren Amtskollegen Lawrow setzt sie einen Hieb nach dem anderen. Zum Artikel (SZ Plus)

Allein im Gegenwind. Jost Kobusch wollte den Mount Everest im Winter ohne Flaschensauerstoff und solo besteigen. Die Expedition hatte wenig Erfolgsaussichten. Dennoch verbringt er fast zwei Monate am höchsten Berg der Welt, allein und in eisiger Kälte. Warum? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Käufer- und Säufertäuschung. Das Münchner Hofbräuhaus und das Dresdner Hofbrauhaus fechten einen Namensstreit aus. So bekommt das "äu" endlich die Aufmerksamkeit, die es verdient. Zur Glosse