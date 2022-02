Nachrichten am 23. Februar 2022

Ein Kadett der russischen Armee während der Veranstaltungen zum Tag des Verteidigers des Vaterlandes am Mittwoch in Simferopol.

Von Simon Sales Prado

Was heute wichtig war

Baerbock bezichtigt Putin der Lüge. Die Außenministerin lobt die Geschlossenheit Europas in der Russland-Ukraine-Krise und deutet an, dass weitere Sanktionen gegen Moskau folgen können. Es sei nun am russischen Präsidenten Putin, Eskalationsschritte zurückzunehmen. Russlands Außenminister Lawrow attackiert derweil UN-Generalsekretär Guterres. Der ukrainische Sicherheitsrat verhängt den Ausnahmezustand. Zum Artikel

Meinung: Das Ende der Illusionen. Mit dem Ende des Minsker Abkommens und dem Stopp der Pipeline Nord Stream 2 lösen sich Jahrzehnte deutscher Russlandpolitik auf. Der russische Präsident hat der Friedensordnung in Europa den Kampf angesagt. Die Antwort darauf kann nur eine europäische und keine deutsche sein. Zum Kommentar (SZ Plus)

Söder stellt neues Kabinett vor. Der bisherige CSU-Generalsekretär Markus Blume, Landrat Christian Bernreiter sowie die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf rücken ins bayerische Kabinett auf. Stephan Mayer wird neuer CSU-Generalsekretär. Mit dem personellen Umbau vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr reagiert der Ministerpräsident auf schlechte Umfragewerte. Zum Artikel (SZ Plus)

Regierung bringt höheren Mindestlohn auf den Weg. Der vom Kabinett gebilligte Gesetzentwurf sieht neben einem neuen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde auch eine Neuregelung von Minijobs vor. Aus den 450-Euro-Jobs werden zum 1. Oktober 520-Euro-Jobs. Arbeitgebervertreter kritisieren das Vorhaben. Zum Artikel

Gleiche Bezahlung für US-Fußballerinnen. Das Nationalteam der Frauen erreicht nach jahrelangem Streit um ungleiche Gehälter einen Vergleich mit dem US-amerikanischen Fußballverband. Künftig soll beiden Nationalteams bei Wettbewerben wie Weltmeisterschaften die gleiche Prämie bezahlt werden. Außerdem wird der Verband den Fußballerinnen rückwirkend 22 Millionen Dollar für entgangene Einnahmen zahlen und zwei weitere Millionen in einen Fonds zur Förderung von Frauen- und Mädchenfußball investieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Aktuelles zur Corona-Krise

83 Prozent der Menschen in Afrika noch immer ohne Corona-Impfung. Für die Impfstoffknappheit in der ersten Jahreshälfte 2021 macht WHO-Generaldirektor Ghebreyesus den "Impfstoffnationalismus" sowie die bevorzugte Belieferung reicher Länder verantwortlich. Er spricht von einem moralischen und epidemiologischen Versagen. Zum Corona-Newsblog

EXKLUSIV: Betrugsfälle in Corona-Testzentren. Eine Reihe von Corona-Testzentren hat eine sehr auffällige Positiv-Rate: null Prozent. Ministerien, Gesundheitsämter und Ärztevereinigungen schieben die Verantwortung für das Geschäft mit dem Virus hin und her. Auch im dritten Jahr der Pandemie gibt es für Testzentren noch immer keine klaren Regeln und Kontrollen. Zum Artikel (SZ Plus)

Meistgelesen

Wie Putin die Entsendung von Truppen begründet. Ein emotionaler Wladimir Putin spricht der Ukraine ihr Existenzrecht ab, weist ihr die Schuld für künftiges Blutvergießen zu. Und lässt gefährlich offen, wie weit er zu gehen bereit ist. Zum Artikel (SZ Plus)

"Absurdes, wütendes Spektakel." Putins Fernsehansprache eskaliert den Ukraine-Konflikt - und könnte weitreichende Folgen haben. Ein Blick in die internationale Presse. Zum Artikel (SZ Plus)

Was die Russen wollen. Wladimir Putin fühlt sich von der Ukraine bedroht - die Bevölkerung tut das keineswegs. Sie freute sich mehr über den versprochenen höheren Lebensstandard als über einen Eroberungszug. Warum der Präsident dennoch andere Prioritäten setzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Die Crème de la Crème. Zum Thronjubiläum haben die Briten einen landesweiten "Pudding-Wettbewerb" ausgerufen. Das Siegerrezept, so viel steht fest, wird schwer, buttrig, süß und sehr traditionell sein. Mit anderen Worten: eine absolut großartige Nachspeise. Zum Artikel