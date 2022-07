Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Ukraine warnt vor Verzögerungen bei Getreide-Exporten. Das Land könne insgesamt 60 Millionen Tonnen Getreide im Lauf von acht bis neun Monaten ausführen, sollte die Blockade der Schwarzmeerhäfen tatsächlich aufgehoben werden, heißt es aus Kiew. Grünen-Politikerin Göring-Eckardt spricht sich für direkte Panzerlieferungen an die Ukraine aus. Zum Liveblog

Russische Regierung gibt Angriff auf Odessa zu. Der Beschuss der strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt hat am Samstag international Entsetzen hervorgerufen. Der ukrainische Präsident Selenskij nennt den Angriff "barbarisch" und wirft Russland vor, die gerade erst getroffene Vereinbarung über den Export von 20 Millionen Tonnen Getreide zu brechen. Zum Artikel

Bundesregierung hat massiven Ärger mit dem Ringtausch. Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine, dafür moderne deutsche Geräte an die osteuropäischen Nato-Partner: Die Idee klang gut, als sie Ende April aufkam. Die Praxis im Juli sieht so aus: Außer dass Absichtserklärungen abgegeben wurden, ist bisher nicht viel passiert. Mit der Regierung in Polen gibt es sogar richtig heftigen Streit. Und in der Ampelkoalition stellen erste Stimmen das Verfahren in Frage. Zum Artikel

Österreich-Kolumne: Hinweise Marsaleks Aufenthalt in Moskau. Der Ex-Wirecard-Manager ist immer noch einer der meistgesuchten mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen der Welt. Inzwischen gibt es mehrere Spuren, die darauf hindeuten, dass es sich noch immer in der russischen Hauptstadt aufhält - und dort gut leben soll. Seine Flucht über Österreich sagt einiges über das österreichisch-russische Verhältnis. Zum Artikel

Das Wochenende kompakt

Sozialverband fordert von Scholz schnellere Hilfen für ärmere Haushalte. Angesichts stark steigender Strom- und Gaspreise und höherer Lebenshaltungskosten mahnt der Paritätische Gesamtverband eine sofortige Reaktion der Bundesregierung an. "Wir können es uns einfach nicht leisten, mit Entscheidungen noch Monate zu warten", sagt Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Der bisherige Zeitplan der Ampelkoalition, der Entlastungen zum 1. Januar kommenden Jahres vorsieht, gehe "völlig an der Dynamik und Dramatik der Lage vorbei". Zum Artikel

Porsche-Chef entschuldigt sich. Er habe bei einer internen Veranstaltung "falsche Worte" gewählt. Oliver Blume soll damit geprahlt haben, mit FDP-Chef Lindner während der Koalitionsverhandlungen "fast stündlich" in Kontakt gewesen zu sein. Zum Artikel

Mehr als 100 Brände in Griechenland. Auch andere europäische Länder sowie die USA kämpfen derzeit gegen die Flammen. Die Bundesregierung streitet derweil um die richtige Strategie, wie Waldbrände künftig eingedämmt werden sollen. Zum Artikel

Lindner setzt auf Eigenverantwortung beim Infektionsschutz. Die Forderungen nach strengeren Corona-Schutzmaßnahmen werden lauter. Der FPD-Chef spricht sich dagegen aus. Zugleich klagen die Krankenhäuser in der Sommerwelle über die Belastungen. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig war

Das hat am Wochenende viele interessiert

Hölle, Hölle, Hölle. Der ZDF-Fernsehgarten spielt den skandalumwitterten Schlager "Layla" ohne Textänderungen. Darauf ein Gläschen Sangria und ein Blick in die schlüpfrige Geschichte der Schlagermusik. Zum Artikel (SZ Plus)

JETZT Verliebt, verlobt, verschuldet? Eine Hochzeitsfeier kann schnell sehr teuer werden. Sieben Paare erzählen, wie viel ihr Fest gekostet hat, wie sie es finanziert haben und wo sie im Nachhinein lieber sparen würden. Zum Artikel (SZ Plus)

Das nahende Ende der Horror-Hose. Unten spannt es, oben spannt es, dazwischen rollt Fleisch ans Tageslicht: Die Skinny Jeans ist für manche das Mordor der Mode. Nun werden erstmals wieder mehr weite Modelle verkauft. Die Denim-Wende, sie ist endlich da. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Immer schon dünn. Kate Moss will nicht schuld sein am "Heroin Chic", Rainer Calmund bleibt ein süßes Kerlchen, und Ryan Gosling mag viele beeindrucken, aber nicht seine Töchter. Zu den Leute-Meldungen