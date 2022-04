Nachrichten am 21. April 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Putins Truppen besetzen Mariupol. Obwohl sich weiterhin mehr als 2000 ukrainische Soldaten in Mariupol halten, verkündet Russlands Verteidigungsminister Schoigu die Einnahme der Stadt. Mariupols Bürgermeister Boitschenko widerspricht: Die Stadt sei zwar besetzt, aber nicht gefallen. Etwa 10 000 Zivilisten seien dort noch eingeschlossen. Am Hafen in einer Stahlfabrik harren die letzten ukrainischen Kämpfer, aber auch hunderte Zivilisten aus. Die Erstürmung der Fabrik hat Russlands Präsident Putin abgesagt, weil sie wohl nur unter schweren eigenen Verlusten möglich gewesen wäre. Zum Artikel

Analyse mit Karten und Grafiken: Wo die Front verläuft - Tag 57 (SZ Plus)

Biden verspricht der Ukraine mehr Geld für Waffen. Die US-Regierung werde Kiew so schnell wie möglich schwere Artillerie, Panzerhaubitzen, gepanzerte Fahrzeuge, große Mengen Munition und Drohnen liefern. Biden lobt außerdem die kleineren EU-Staaten für ihr Engagement. Die Bundesregierung bereitet einen ersten Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor. Slowenien soll offenbar alte Kampfpanzer an die Ukraine abgeben und aus Deutschland dafür den Schützenpanzer Marder sowie den Radpanzer Fuchs erhalten. Zum Ukraine-Liveblog

Nachrichten kompakt

Europa steht vor der Zinswende. Führende Notenbanker deuten an, dass die Europäische Zentralbank bereits im Juli erstmals seit 2011 ihren Leitzins erhöhen könnte. Das erscheint notwendig, denn die Teuerungsrate ist im Euro-Raum mit 7,5 Prozent fast vier Mal so hoch wie von der EZB angepeilt. Allerdings wächst mit jeder Zinserhöhung die Gefahr, dass der ohnehin fragile Konjunkturaufschwung in Europa abgewürgt wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Bund und Länder streiten über die Kosten für den Nahverkehr. Die Verkehrsminister haben darüber verhandelt, wie das Neun-Euro-Ticket finanziert werden soll. Doch die Debatte darüber verdeckt einen noch größeren Streit. Offenbar hat Bundesverkehrsminister Wissing die Hilfen für den Nahverkehr zusammen. Der Bund will zwei Milliarden Euro weniger zahlen als von den Ländern gefordert. Grünen-Politiker protestieren. Zum Artikel

Maskenpflicht im Bundestag fällt weg. Auch der 3-G-Nachweis als Voraussetzung für die Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen wird zur nächsten Sitzungswoche abgeschafft. Die US-Regierung geht gegen das Ende der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln vor. Zum Corona-Newsblog

EXKLUSIV Holetschek: Andrea Tandler soll Maskengeld spenden. Bayerns Gesundheitsminister regt an, dass die Tochter des früheren CSU-Ministers Tandler einen Teil ihrer Millionen-Provisionen aus den umstrittenen Geschäften mit Corona-Schutzmasken für einen guten Zweck abgibt. Es sei "unredlich, wenn sich jemand an einer Krise derart bereichern" wolle. Zum Artikel

Fall Frederike von Möhlmann: neuer Prozess gegen Mordverdächtigen möglich. Fast vier Jahrzehnte nach seinem Freispruch muss der mutmaßliche Vergewaltiger und Mörder der 17-Jährigen noch einmal vor Gericht - wenn das Bundesverfassungsgericht nicht einschreitet. Zum Artikel

Großeinsatz der Polizei nach mutmaßlichem Messerangriff in der Münchner Innenstadt. Nach einem oder mehreren Notrufen rückt die Polizei mit 50 Beamten aus. Es soll zwei Verletzte in einem Wohnhaus gegeben haben. Die Kripo ermittelt. Zum Artikel

Außerdem interessant

Das hat heute viele interessiert

Bloß nicht über Ideologien streiten. Präsident Macron wirkt arrogant, Le Pen inkompetent, das zeigen zumindest die Reaktionen im Netz. Und je länger all das dauert, desto schräger wird es. Eindrücke aus drei Stunden TV-Duell im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Zum Artikel (SZ Plus)

Immerhin hat man mal gesprochen. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk streitet sich regelmäßig mit SPD-Politikern. Nun traf man sich zu einem klärenden Gespräch. Doch aus der Partei kommt schon die nächste Vorlage für neuen Ärger. Zum Artikel

Der zerschnittene Park. 1966 wurde durch den Englischen Garten in München eine mehrspurige Stadtautobahn gebaut, auf der täglich mehr als 100 000 Autos fahren. 50 Jahre später beschloss der Stadtrat, diese Wunde zu heilen. Doch nun steht das Projekt wieder infrage. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Zwischen Ponys und Premierministern. Zuletzt erschütterten das Königshaus immer wieder Skandale, Sorgen gab es auch um den Gesundheitszustand der Queen. Nun wird die britische Königin 96 Jahre alt - und präsentiert sich in Hochform. Ein Rückblick in Bildern. Zum Artikel