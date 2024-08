Moskau schickt Verstärkung ins Grenzgebiet Kursk. Die Gefechte auf russischem Territorium im Grenzgebiet Kursk halten an. Russische Soldaten kämpfen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau weiter gegen einen Vormarsch ukrainischer Truppen. Medienberichten zufolge will Russland Kolonnen mit Mehrfachraketenwerfern, Artillerie und Panzern in die Region verlegen. Zum Liveblog

Widersprüchliche Berichte zu deutschen Panzern bei ukrainischer Offensive in Russland. In der Region Kursk sollen auch von Deutschland gelieferte Marder-Schützenpanzer aufgetaucht sein. Das wirft die Frage auf, ob es dazu Absprachen gab. Eigentlich hieß es vonseiten der Bundesregierung bislang, die deutschen Waffen sollen nur zur Verteidigung und nicht zu einem aktiven Angriff eingesetzt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Offensive der Ukraine auf russischem Gebiet verändert die Dynamik des Krieges (SZ Plus)

EXKLUSIV Esprit schließt alle 56 Filialen in Deutschland. Etwa 1300 Mitarbeiter des Modekonzerns verlieren ihren Job. Die Markenrechte für das insolvente europäische Geschäft sollen an einen britischen Finanzinvestor verkauft werden. Im Mai wurde bereits das zweite Mal ein Insolvenzantrag gestellt. Was kurz davor geschah, beschäftigt nun Kanzleien und Wirtschaftsprüfer. Laut eines Gutachtens sollen Vermögenswerte der deutschen Esprit-Gesellschaften noch auf den letzten Drücker verschoben worden sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Umwelthilfe gewinnt Rechtsstreit gegen Tui Cruises. Die Umweltschützer hatten die Reederei verklagt, weil diese ihrer Ansicht nach mit vagen Nachhaltigkeitsversprechen wirbt, deren Umsetzung in der Zukunft liegt. Online wirbt der Anbieter von Kreuzfahrten damit, bis 2050 auf erneuerbare Energiequellen umgestiegen zu sein. Nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe ist das "Verbrauchertäuschung", weil noch gar nicht klar sei, wann das technisch möglich sein wird. Die Richter bestätigen das in ihrem Urteil. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Armee startet neuen Militäreinsatz in Chan Yunis. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse hätten ergeben, dass sich in dem Gebiet Terroristen aufhielten und diese sich seit dem letzten Abzug von Israels Streitkräften dort neu organisierten, teilt das Militär mit. Katar, Ägypten und USA laden zur Wiederaufnahme der Waffenruhe-Gespräche ein. Zum Liveblog

Olympia 2024

Jacob Schopf und Max Lemke gewinnen Gold im Kajak-Zweier. Die Kanuten holen nach dem Sieg im Vierer eine weitere Goldmedaille. Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst applaudieren auf der Tribüne. Kurz zuvor waren Paulina Paszek und Jule Hake im Fotofinish zu Bronze gepaddelt. Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel geht leer aus. Zum Artikel

Fußballerinnen gewinnen Bronze. Zum Abschied von Trainer Horst Hrubesch schlagen die DFB-Frauen Spanien mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielt Giulia Gwinn mit einem Foulelfmeter in der 65. Minute. Ann-Katrin Berger hält einen Strafstoß in der Nachspielzeit. Zum Liveblog

Aufregung nach Eklat beim Hockey-Finale: "Eine größere Schande gibt es gar nicht". Der Niederländer Duco Telgenkamp verhöhnt den deutschen Torwart Jean-Paul Danneberg – und sorgt für einen Schatten über dem Olympiasieg der Niederländer gegen Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages