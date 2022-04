Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Kathrin Müller-Lancé

Krieg in der Ukraine

Deutschland weist 40 russische Diplomaten aus. Die Bundesregierung hat entschieden, eine "erhebliche Zahl von Angehörigen der russischen Botschaft" zu unerwünschten Personen zu erklären. Außenministerin Baerbock stellt einen direkten Zusammenhang zu dem Massaker in Butscha her, für das russische Truppen verantwortlich gemacht werden. Zum Artikel

Steinmeier gesteht Fehler in Russland-Politik ein. Der Bundespräsident sagt, sein Festhalten an der Pipeline Nord Stream 2 sei falsch gewesen. Er habe sich in der Einschätzung Putins "geirrt". Er müsse nun eine "bittere Bilanz" ziehen: "Wir sind gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden." Zum Artikel

Gazprom Germania kommt unter Treuhandverwaltung. Bundeswirtschaftsminister Habeck legt das bisherige Geschäft der Gazprom Germania im Gashandel und beim Betrieb von Erdgasspeichern in die Hände der Bundesnetzagentur. US-Präsident Biden fordert, Putin wegen Kriegsverbrechen den Prozess zu machen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Neue Hinweise zum Angriff auf "Ka-Sat 9A". Als Panzer in die Ukraine rollten, wurde das wichtige Satellitennetzwerk lahmgelegt - auch deutsche Windräder waren betroffen. Nun werden Details bekannt, die auf einen russischen Ursprung des Angriffswerkzeugs hinweisen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Weltklimarat veröffentlicht neuen Bericht. Darin geht es um Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten sich den Verfassern zufolge 40 bis 70 Prozent der Treibhausgasemissionen in den Sektoren Ernährung, Verkehr und Gebäude einsparen lassen, wenn die Politik die Menschen zu einem kohlenstoffärmeren Lebensstil bewegt. Zum Artikel

Analyse in Daten und Grafiken: Was sich in den vergangenen Jahren klimapolitisch bewegt hat (SZ Plus)

Kompromissvorschlag für Corona-Impfpflicht ab 50 Jahren. Weil eine Impfpflicht ab 18 Jahren im Bundestag keine Mehrheit findet, hat eine Gruppe von Ampel-Abgeordneten einen Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren gemacht. Doch auch dafür zeichnet sich keine Mehrheit ab. Zum Artikel

Wie Orbán die Wahl in Ungarn so deutlich gewinnen konnte. Dass der amtierende Ministerpräsident einen fulminanten Wahlsieg einfahren würden, hatten die Umfragen nicht vorhergesehen. Das eindeutige Ergebnis ist mehreren Faktoren geschuldet, zum Beispiel dem Wahlrecht, das die Regierungspartei bevorteilt, aber auch millionenschweren Wahlgeschenken und Orbáns Äußerungen zum Ukraine-Krieg. Zum Artikel (SZ Plus)

Tödlicher Brandanschlag im Saarland: Rechtsextremist verhaftet. Vor 31 Jahren starb ein Ghanaer in einem Asylbewerberheim in Saarlouis. Nun lässt die Bundesanwaltschaft einen Verdächtigen festnehmen, gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt. Die Polizei räumt Fehler bei den Ermittlungen ein. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Schönheit und Trauer. Das Kirschblütenfest feiern die Japaner traditionell mit Alkohol, Picknick und Geselligkeit. Doch nach zwei Jahren Pandemie ist es noch ein langer Weg zur alten Unbeschwertheit. Zum Artikel