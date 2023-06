Soldaten der Wagner-Gruppe sitzen auf einem Panzer, während Zivilisten für ein Bild posieren, bevor sie das Gelände des Hauptquartiers des südlichen Militärbezirks in einer Straße in Rostow am Don, Russland, verlassen.

Von Laurenz Gehrke

Krieg in der Ukraine

Russland nach der Meuterei - was war das denn? Am Wochenende des Söldneraufstands hat der russische Staat die größte Erschütterung seit dreißig Jahren erlebt. Für 24 Stunden schien fast alles möglich. Der Fall Moskaus, der Fall Wladimir Putins, ein Bürgerkrieg und mehr. Dann bricht Wagner-Chef Prigoschin den Aufstand ab. Jetzt soll er nach Belarus ins Exil. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Putin gegen Putin Der Tagescoup des Söldnerführers Prigoschin hat die Schwächen des russischen Diktators in aller Brutalität offenbart. In Moskau geht es jetzt um den Machterhalt, der Krieg in der Ukraine wird zweitrangig. Zum Kommentar (SZ Plus)

Bundesregierung von Ereignissen in Russland überrascht. Die Meuterei der Gruppe Wagner hat die Bundesregierung in den Krisenmodus versetzt. Anders als die US-Geheimdienste wurde sie offenbar kalt erwischt. In Berlin galt das System Putin lange als stabil. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Streit um Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Ein Parteienstreit im Bundestag verzögert den Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre und der Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz darin. Die Unionsfraktion hat den Antrag auf Einsetzung des Ausschusses längst gestellt, doch die SPD findet, dass es der Union um "reine Stimmungsmache" gegen Scholz gehe. Der Fall könnte vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD und Linke kritisieren Telefon-Überwachung bei der "Letzten Generation". Die Generalstaatsanwaltschaft München hat bestätigt, dass Ermittler Telefonate von Mitgliedern der Klimagruppe "Letzte Generation" in ihrem Auftrag abgehört haben. Darüber hatte die SZ berichtet. Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag kritisiert, die Behörde werde "zu einem unanständigen Wahlkampf missbraucht". Zum Artikel

Die Bundesregierung macht Pläne für den Hitzeschutz. In Berlin hat man inzwischen gemerkt, dass etwas gegen die steigenden Temperaturen getan werden muss. Bundesbauministerin Geywitz will das Problem in der Städteplanung mitdenken. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt unterdessen vor den tödlichen Folgen der immer häufiger auftretenden Phasen extrem hoher Temperaturen. Allein im vergangenen Sommer seien 5000 Menschen in Deutschland an den Folgen der Hitze gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Teheran unterstützt im Gazastreifen die Gruppe Islamischer Dschihad. Die Organisation hat, wie zuvor schon einmal im August 2022, den Kampf gegen Israel aufgenommen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von Iran, dem Erzfeind Israels. Vergangene Woche war Ziyad al-Nakhalah, seit 2018 Generalsekretär des Islamischen Dschihad, in der iranischen Hauptstadt zu Gast. Er bekam dort das ganz große Programm. Zum Artikel (SZ Plus)

Gvardiol will von RB Leipzig nach England. Wie der Kicker berichtet, hat Innenverteidiger Josko Gvardiol, 21, bei seinem Arbeitgeber offiziell den Wunsch hinterlegt, bereits in diesem Sommer nach England zum Triple-Sieger Manchester City zu wechseln. RB Leipzig winkt eine Rekordeinnahme, der Klub lässt die auch nach SZ-Informationen zutreffende Meldung am Sonntag unkommentiert. Zum Artikel

