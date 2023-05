Was an diesem Wochenende wichtig war.

Von Julia Hippert

Das Wochenende kompakt

EXKLUSIV Russischer Geheimdienst schickt Menschen unter falscher Flagge auf Demonstrationen. Das geht aus Dokumenten hervor, die Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR einsehen konnten. Die Echtheit des Materials lässt sich unabhängig nicht hundertprozentig überprüfen. Russland verfolgt damit anscheinend die Absicht, Europa und die Türkei zu entzweien sowie die Ukraine zu diskreditieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Was Deutschland von Kenia lernen kann. Auf seiner Afrika-Reise besucht Bundeskanzler Scholz ein Geothermie-Kraftwerk in Kenia. Diese Technik könnte auch deutschen Städten helfen, klimafreundlicher zu heizen. Denn möglich ist Geothermie auch in Deutschland, jedenfalls in einigen Regionen. Doch das Bundeswirtschaftsministerium kommt zu dem Schluss, dass "das große Potenzial der Geothermie für eine klimaneutrale Wärmeversorgung" in Deutschland "bislang unzureichend erschlossen" wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

A45-Talbrücke Rahmede erfolgreich gesprengt. Drei Sekunden und eine gefühlte Ewigkeit vergehen, ehe in den Pfeilern der Brücke das Dynamit explodiert. Der Sturz des Betons in den Abgrund ist für die Menschen in Südwestfalen ein Signal des Aufbruchs. Seit 17 Monaten war die marode Rahmede-Talbrücke gesperrt. Zum Artikel (SZ Plus)

Wagner-Chef macht offenbar Rückzug vom Rückzug aus Bachmut Nachdem Söldner-Chef Prigoschin angekündigt hatte, die Stellungen in und um Bachmut wegen Munitionsmangel aufzugeben, soll die Truppe nun nach eigenen Angaben doch noch die geforderte Nachschub und Verstärkung aus Moskau erhalten. Zum Liveblog

CSU kürt Söder einstimmig zum Spitzenkandidaten. Auf dem Parteitag in Nürnberg stellt sich die CSU hinter Söder - und wählt ihn ohne Gegenstimmen zu ihrem Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl. Söder nutzte die Parteitagsrede zu vielerlei Angriffen auf die Ampel-Parteien, insbesondere auf die Grünen, denen er zum wiederholten Male eine Umerziehungs- und Verbotspolitik vorwarf. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krönung von Charles III.

Proteste, ein erleichterter König und eine Schwertträgerin - Eindrücke vom Krönungstag. Demonstranten, die sich gegen die Monarchie aussprechen wollen, werden verhaftet noch bevor sie demonstrieren können. Charles wirkt während der etwa zweistündigen Zeremonie angespannt, als er den Balkon des Palastes verlässt, scheint er erleichtert. Der heimliche Star der Krönung ist die Schwertträgerin und Tory-Abgeordnete Penny Mordaunt. Sie war meist in der Nähe des Königs, weshalb sie auch meist im Fernsehbild zu sehen war. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Prominente den Krönungstag erlebten. Prinz Archie feiert unbeachtet seinen vierten Geburtstag, Katy Perry findet ihren Platz nicht, Emma Thompson hat ein rettendes Hustenbonbon, und First Lady Jill Biden empfindet den Moment der Krönung als "surreal". Zum Artikel