Von Saladin Salem

Nachrichten kompakt

US-Geheimdienst fokussiert sich auf Schwächen in Putins Machtsystem. CIA-Chef William Burns erklärt, dass der kürzliche Aufstand in Russland Schwachstellen des Kremlchefs offenbart habe, die der US-Geheimdienst nun ausnutzen wolle. Gemeinsam mit seinem britischen Pendant, dem MI6, buhlt er nun online um Informanten aus Russland. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Russischer Ultranationalist Girkin festgenommen

Pop- und Jazzsänger Tony Bennett ist tot. Der legendäre Musiker, der in seiner langen Karriere Duette mit Aretha Franklin und Lady Gaga gesungen hat, stirbt im Alter von 96 Jahren. Während seiner Karriere, die sieben Jahrzehnte umspannte, verkaufte der Sänger Millionen Schallplatten und gewann 20 Grammys. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutlich weniger Neugeborene in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, kamen im Jahr 2022 in der Bundesrepublik 738 819 Kinder zur Welt. Das waren sieben Prozent weniger Neugeborene als im Jahr 2021. Die Geburtenziffer sinkt damit auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Zum Artikel

"Entlaufene Löwin" in Kleinmachnow ist wohl eher ein Wildschwein. Vor Ort wurden laut Behörden und Polizei keine Hinweise auf eine entlaufene Löwin gefunden. Der Kleinmachnower Bürgermeister Michael Grubert sagte, die Tendenz gehe wohl in Richtung Wildschwein. Weder habe es Spuren einer Raubkatze gegeben, noch sei auf einem inzwischen weithin bekannten Video eine Löwin zu sehen. Zum Artikel

Bundesregierung stockt Budget für E-Auto-Kaufprämie auf. Das Bundeswirtschaftsministerium erhöht das Budget für den staatlichen Umweltbonus, der beim Kauf eines Elektroautos in Anspruch genommen werden kann, um mindestens 400 Millionen Euro. In diesem Jahr stehen demnach 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Das zusätzliche Geld komme aus Programmen des Ministeriums, deren Ausgaben 2023 niedriger ausgefallen seien als erwartet. Zum Artikel

Berliner Bürgermeister will Religion als ordentliches Schulfach einführen. Religion war in Berlin bisher kein ordentliches Schulfach, Kai Wegner (CDU) will das ändern. Selbst die Kirchen in der Bundeshauptstadt waren offenbar überrascht vom Ehrgeiz der Regierung. In der Opposition wird von einer "Luftnummer" des Bürgermeisters gesprochen. Auch wo die benötigten Lehrkräfte herkommen sollen, ist unklar. Zum Artikel

Grönlands Eisschild könnte sensibler sein als gedacht. Große Teile von Grönland waren noch vor gut 400 000 Jahren eisfrei und glichen einer Tundralandschaft. Das berichtet ein internationales Forschungsteam nach der Analyse eines Eisbohrkerns aus dem Nordwesten der Insel im Fachmagazin Science. Die Forscher werten die Resultate als Beleg dafür, wie sensibel der Eisschild auf Klimaschwankungen reagiert. Zumal die damalige CO₂-Konzentration in der Atmosphäre weit unter den heutigen Werten lag. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages