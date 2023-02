Fast zwei Stunden dauert Wladimir Putins Rede an die Nation, in der er seine Politik lobt und die Wirkung von Sanktionen klein redet.

Leopold Zaak

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin will Abrüstungsabkommen mit USA aussetzen und ätzt gegen den Westen. In seiner Rede zur Lage der Nation hat Russlands Präsident angekündigt, "New Start" aussetzen zu wollen. Das Abkommen begrenzt die Anzahl strategischer Atomwaffen von Russland und den USA. Gegenüber den westlichen Staaten erhebt Putin erneut schwere Vorwürfe: Russland habe sich um eine friedliche Lösung bemüht, aber westliche Eliten hätten sein Land in den Krieg getrieben. Später am Abend spricht auch US-Präsident Biden. Zum Artikel

Bidens Reise in die Ukraine lief unter größter Geheimhaltung ab. Zur Reise des US-Präsidenten werden immer mehr Details bekannt. Der Besuch in der ukrainischen Hauptstadt wurde monatelang geplant. Die zwei einzigen Reporter, die Biden begleiten durften, berichten nun von ihrer Reise. Von Washington ging es über den Luftwaffenstützpunkt Ramstein an die ukrainische Grenze, wo ein Nachtzug wartete. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Deutsch-iranischer Aktivist zum Tode verurteilt. Ein Revolutionsgericht macht den Aktivisten Jamshid Sharmahd für einen Terroranschlag verantwortlich. Er wurde im Sommer 2020 Berichten zufolge vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen und nach Iran verschleppt. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert. Menschenrechtler und Angehörige kritisieren das Verfahren. Unklar ist, ob Sharmahd konsularischen Beistand von der deutschen Botschaft in Teheran erhalten kann, da Iran Doppelstaatsbürger juristisch wie Iraner behandelt. Zum Artikel

Baerbock und Faeser besuchen Erdbebengebiet in der Türkei. Die Außenministerin und die Innenministerin besuchen gemeinsam das türkisch-syrische Grenzgebiet, wo nach Erdstößen inzwischen 47 000 Menschen tot geborgen worden sind. Die beiden Politikerinnen wollen sich ein Bild von der Lage machen und versichern dauerhaft Hilfe. Zum Artikel

Coburg: Sexualstraftäter nach Flucht aus Gericht gefasst. Der 47-Jährige, der am Montag durch ein Fenster des Justizgebäudes getürmt ist, wurde von der Polizei aufgegriffen. In Abwesenheit war er wegen vielfachen Missbrauchs zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Täter wurde in Grub am Forst im Landkreis Coburg gefasst. Zum Artikel

Norditalien droht die nächste schwere Dürre. In der Lombardei, dem Trentino und dem Veneto fehlt es an Wasser, bereits jetzt kündigt sich ein sehr trockener Sommer an. Die Dürre könnte noch schlimmer werden als im vergangenen Jahr, als einige Flüsse nahezu ausgetrocknet waren. Die Trockenheit bedroht auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln, es könnte zu Engpässen und steigenden Preisen kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankfurt trifft in der Champions League auf Neapel. Die Eintracht hofft im Spiel gegen den italienischen Tabellenführer auf die nächste magische Europapokal-Nacht. Dafür müssen die Frankfurter den gegnerischen Stürmer Osimhen kontrollieren und auf der eigenen Seite Kolo Muani einsetzen. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war