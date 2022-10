Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen und Laurenz Gehrke

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russland nimmt zivile Ziele ins Visier. Kiew und andere ukrainische Städte sind am Montagmorgen Ziel von Raketenangriffen. Bombardiert wurden nicht nur Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, sondern auch Wohnhäuser, Universitäten und Museen. Militärexperten sprechen von den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn. Sie sind die Reaktion des Kreml auf die Explosionen auf der Krim-Brücke. Zum Artikel

Mindestens zehn Tote und 60 Verletzte. Die ukrainischen Behörden ziehen Bilanz nach den Raketenangriffen. Der belarussische Präsident Lukaschenko will sich auch mit eigenen Truppen gegen einen angeblich bevorstehenden Angriff auf sein Land verteidigen. Zum Liveblog

Nachrichten kompakt

Gaspreisbremse soll in zwei Stufen kommen. Millionen Gaskunden können hoffen: Eine Kommission des Bundes schlägt eine Einmalzahlung im Dezember vor, um Verbraucherinnen und Verbraucher rasch zu entlasten. Später soll es dann ein Kontingent von 80 Prozent des letzten Verbrauchs geben, das zu einem festen Preis von höchstens zwölf Cent je Kilowattstunde abgegeben wird. Verdi-Chef Werneke kritisiert die Vorschläge jedoch als sozial unausgewogen. Zum Artikel

Früherer US-Notenbankchef Bernanke erhält Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Das ist ungewöhnlich: Die diesjährige Auszeichnung geht an einen Forscher, der seine Ideen schon in der Praxis testen konnte. Er teilt sich den Preis mit zwei weiteren US-Ökonomen. Zum Artikel

Reaktionen auf Niedersachsen-Wahl: Merz spricht von "Rückschlag". Zwei Wahlen gewonnen, zwei verloren. Der CDU-Chef sieht die Lage seiner Partei 2022 dennoch besser als 2021. Weit zufriedener reagieren SPD und Grüne. Die FDP macht die Berliner Ampelregierung für ihre Niederlage verantwortlich. Zum Artikel

MEINUNG Die Ampel muss sich vor sich selbst schützen (SZ Plus)

Auch Kinder können an Post Covid erkranken. Erschöpfung, Angst, Konzentrationsprobleme: In Bayern untersuchen Mediziner 300 Kinder mit Corona-Folgeerscheinungen. Sie wollen neue Behandlungsansätze gegen die Langzeitfolgen der Infektion entwickeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Richter entscheiden über den Todesflug Rio-Paris. 228 Menschen kamen 2009 bei dem Absturz eines Air-France-Flugzeugs ums Leben. Sieben Jahre später sprach ein Gericht die Fluggesellschaft und den Flugzeugbauer Airbus frei. Jetzt müssen sie sich erneut verantworten. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

"Warten Sie ab, bis Putin die Macht verliert". Der US-Politologe Francis Fukuyama prophezeite das "Ende der Geschichte" und wurde über Nacht berühmt. 30 Jahre später hat er noch immer Freude an spektakulären Thesen. Ein Gespräch in Berlin über die Zukunft der Welt - was sonst? Zum Interview (SZ Plus)

Wer hinter der Bahn-Sabotage stecken könnte. Noch rätseln die Ermittler, doch fest steht: Die Vorgehensweise war extrem professionell. Zur möglichen Täterschaft gibt es mehrere Theorien. Zum Artikel (SZ Plus)

"Ich kann auch schräg und dusselig". 20 Jahre Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm: Maria Furtwängler über Rollen-Müdigkeit, Gefühlsausbrüche am Set und den Vorteil, auch Ärztin zu sein. Zum Interview (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Armes Würstchen. Bill Kaulitz wäre gern wieder Vegetarier, aber das ist nicht so leicht. Maria Furtwängler wünscht einer nahestehenden Person die große Liebe. Und Kanye West darf nicht mehr twittern. Zu den Leute-Meldungen