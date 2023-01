Milliardenverschwendung bei PCR-Tests, schärferes Waffenrecht in Deutschland, Terrorverdächtiger festgenommen - was heute wichtig war.

Von Kassian Stroh

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Milliardensumme bei PCR-Tests verschwendet. Staat und Krankenkassen haben mehr als sechs Milliarden Euro für Corona-Tests ausgegeben. Ein sehr großer Teil davon hätte gespart werden können - das ergeben Recherchen von SZ, NDR und WDR auf der Basis interner Akten und E-Mails der Bundesregierung. Im Gesundheitsministerium interessierte sich offenbar niemand für die wahren Kosten, Nutznießer sind bis heute die medizinischen Labore. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Innenministerin will Waffenrecht verschärfen. Nach den Silvester-Krawallen und den aufgeflogenen Putschplänen einer Reichsbürger-Gruppe plant Nancy Faeser ein Verbot besonders gefährlicher halbautomatischer Waffen für Privatleute. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen künftig nur gegen einen Waffenschein zu haben sein, strenger werden sollen auch die Regeln für Schießstände. Das sieht ein Gesetzentwurf der SPD-Politikerin vor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt und der beim Koalitionspartner FDP auf Widerstand stoßen dürfte. Zum Artikel (SZ Plus)

Terrorverdacht in Castrop-Rauxel - Tipp kam vom FBI. In der Nacht zu Sonntag haben Polizisten in Schutzanzügen einen 32-jährigen Iraner festgenommen. Er soll einen Anschlag mit dem Gift Rizin geplant haben. Anders als in früheren Fällen entschieden sich die Sicherheitsbehörden offenbar, sehr früh zuzugreifen. Den entscheidenden Hinweis lieferte die US-Bundespolizei. Zum Artikel

Lützerath-Besetzer wappnen sich gegen die Polizei. In der kommenden Woche soll der Weiler am Braunkohle-Tagebau Garzweiler II geräumt werden. Mit einem öffentlichen "Aktionstraining" üben die Aktivisten Sitzblockaden. Hunderte Unterstützer aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Belgien reisen dazu in das Protestdorf zwischen Düsseldorf und Aachen. Zum Artikel

Mikaela Shiffrin stellt Siegrekord von Lindsey Vonn ein. Mit ihrem ersten Platz im Riesenslalom in Kranjska Gora erringt die US-Amerikanerin ihren 82. Weltcuperfolg. Die Ski-Welt huldigt ihr. Und bald dürfte Shiffrin eine weitere Bestmarke erreichen. Zum Artikel

Prinz Harrys Memoiren lösen Debatten aus. Der zweite Sohn von König Charles erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Bruder William und den Rest der Familie. Selbst Premierminister Sunak sieht sich genötigt, diese zu verteidigen. Die britische Boulevardpresse geißelt Harry dafür, intimste Details preiszugeben, und walzt jede einzelne Episode genussvoll aus - unter anderem über Kokainmissbrauch und seinen Kampfeinsatz in Afghanistan. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Ampelkoalition debattiert über Waffenlieferungen. Grüne und FDP setzen Bundeskanzler Scholz unter Druck, der Ukraine neben den zugesagten Schützenpanzern vom Typ Marder auch Leopard-Kampfpanzer zu liefern. Dessen Partei, die SPD, bremst. Zum Artikel

Selenskij: Feuerpause ist gescheitert. Russland hatte einseitig verkündet, über das orthodoxe Weihnachtsfest die Waffen schweigen zu lassen. Das aber sei nicht erfolgt, erklärt der ukrainische Präsident. Beide Länder tauschen jeweils 50 Gefangene aus. Die belarussische Opposition warnt vor einer Mobilmachung der Armee zur Unterstützung Russlands. Zum Liveblog zum Krieg

Bundesnetzagentur gibt Entwarnung für den Winter. Der Chef der Behörde denkt, dass die Gasspeicher am Ende der kalten Jahreszeit noch zu mehr als 50 Prozent gefüllt sein werden. "Bei aller Restunsicherheit: Ich rechne nicht damit, dass diesen Winter noch etwas schiefgeht", sagt Klaus Müller. Zum Liveblog zur Energiekrise

