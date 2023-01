Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Entscheidung über "Leopard"-Panzer zieht sich hin. Mehrere Stunden haben sich die Verteidigungsminister der Nato und weiterer etwa 20 Staaten über die Unterstützung für die Ukraine ausgetauscht. Den "Leopard"-Panzer erwähnt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der anschließenden Pressekonferenz nicht. Auf Nachfrage sagt er: Die deutsche Regierung habe noch nicht entscheiden, ob er geliefert werden darf. Zum Live-Blog

Pistorius hatte in Ramstein nur begrenzten Spielraum. Einer "Leopard"-Lieferung an die Ukraine darf der neue Verteidigungsminister beim Treffen mit den Kollegen nicht zustimmen. Er hat zumindest den Auftrag gegeben, die verfügbaren Panzer erst einmal zu zählen. Die Konferenz zeigt außerdem: Der Krieg könnte viel länger dauern als gedacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

IWF-Chefin prognostiziert stärkeres Wachstum für Deutschland. Das Jahr 2023 wird für die Weltwirtschaft weniger schlimm als befürchtet - da sind sich in Davos alle einig. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, rechnet mit einem Wachstum von 2,7 Prozent. Für Deutschland ist sie sehr optimistisch. Es sei möglich, dass der IWF die Wachstumsprognose auf bis zu 0,5 Prozent anhebe. Im Oktober hatte er noch ein Minus von 0,3 Prozent vorhergesagt. Zum Artikel

MEINUNG Die Weltwirtschaft ist nicht über den Berg (SZ Plus)

Kritik an Plänen zur Kindergrundsicherung. Familienministerin Lisa Paus will die staatlichen Hilfen für Familien mit der Kindergrundsicherung neu ordnen und hat dazu Pläne veröffentlicht. Das Ziel: Weniger Kinder, die in Armut leben. Die Kosten sind noch umstritten. Aus der FDP und dem Finanzministerium kommen bereits Einwände, dass der Vorschlag die falschen Anreize setzen könnte. Zum Artikel

Hans Magnus Enzensberger entging im Krankenhaus einem Mordanschlag. Weil der Pfleger Mario G. in einem Münchner Klinikum seinen Kater im Dienst ausschlafen wollte, soll er Patienten mit Medikamenten ruhiggestellt haben. Zwei von ihnen starben - der bekannte Intellektuelle und andere Opfer überlebten nur knapp. Die Vorfälle liegen zwei Jahre zurück. Am Montag beginnt der Prozess gegen Mario G. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Berlin will arbeitslose Straftäter milder sanktionieren. Um zu verhindern, dass Menschen wegen nicht bezahlter Geldstrafen ins Gefängnis gehen, sollen die Tagessätze in der Hauptstadt auf ein Drittel sinken. Die Hauptstadt folgt damit einem langjährigen Vorschlag der Sozialverbände. Zum Artikel (SZ Plus)

Von wegen genug Gas gespart. Sinkende Preise, milde Tage, volle Gasspeicher: Es sieht so aus, als sei Deutschlands Energieproblem erst einmal gelöst. Die Bundesnetzagentur schreibt in ihren täglichen Berichten, dass eine Gasmangellage immer unwahrscheinlicher wird. Doch wie sieht es aus, wenn es jetzt doch noch mal richtig kalt wird? Und sinken auch die Verbraucherpreise? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

David Crosby, der überirdische Sünder, ist tot. Mit der Band "The Byrds" landete er 1965 den Hit "Mr. Tambourine Man". Eine erfolgreiche Karriere inklusive Auftritt beim berühmten Woodstock-Festival 1969 schloss sich an. Zweimal wurde er in die "Rock and Roll Hall of Fame" berufen. Er starb mit 81 Jahren "nach langer Krankheit". Ein Nachruf. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war