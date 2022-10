Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carina Seeburg

Nachrichten kompakt

Verkehrsminister einigen sich auf 49-Euro-Ticket. Bund und Länder haben sich auf einen Preis für ein neues bundesweites Rabattticket für Busse und Bahnen geeinigt. Ob die Aktion im Januar starten kann, ist noch offen. Der Bund müsste weitere Milliarden zahlen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Ein günstiges Ticket macht noch keine Verkehrswende (SZ Plus)

Frist für Abgabe der Grundsteuererklärung wird verlängert. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wird bundesweit einmalig auf Ende Januar 2023 verschoben. Ursprünglich sollte die Frist Ende Oktober auslaufen. Zum Artikel

Corona bringt die Krankenhäuser wieder ans Limit. An den Kliniken in Bayern ist die Lage dramatisch, in den anderen Bundesländern spitzt sie sich zu: Auf den Stationen fehlt Personal, Rettungssanitäter finden kaum noch Notaufnahmen mit freien Kapazitäten. Dabei hat die Herbstwelle gerade erst begonnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuer Senatspräsident in Italien. Der Postfaschist Ignazio La Russa ist neuer Präsident des italienischen Senats und damit die Nummer zwei im Staat. La Russa war 2012 einer der Mitbegründer von Fratelli d'Italia, der Partei von Giorgia Meloni, der jüngsten Wahlsiegerin. Zum Artikel

Gericht spricht Vorgesetzte von Högel frei. Über Jahre tötete ein Pfleger mindestens 85 Patienten. In Oldenburg sollte nun geklärt werden, wer davon wusste. Angeklagt waren sieben Kollegen von Niels Högel. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Raffinerie-Streik bremst Frankreich aus. In fast allen französischen Raffinerien wird gerade gestreikt, Tankstellen geht das Benzin aus. Kommen die Gelbwesten zurück? Zum Artikel

EU-Länder wollen gemeinsames Flugabwehrsystem aufbauen. Deutschland bringt mit 14 anderen Staaten ein Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems auf den Weg. Bundeskanzler Scholz hatte das Projekt Ende August angekündigt - als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Zum Liveblog

Waffenlieferungen an die Ukraine: Wann die Nato-Staaten zur Kriegspartei werden. Die Bündnisländer müssen ihre Arsenale auffüllen, so viel Waffen und Munition haben sie der Ukraine geliefert. Das beschäftigt ihre Verteidigungsminister in Brüssel - und die Frage, von welchem Punkt an man selbst Kriegspartei würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

1. Die Welt isoliert Russland. Die UN-Vollversammlung ächtet die völkerrechtswidrigen Annexionen in der Ukraine mit einer historischen Mehrheit. Die Resolution ist zwar rechtlich nicht bindend, sie hat aber hohen symbolischen Wert. Zum Artikel (SZ Plus)

2. MEINUNG. Die Handschrift von Putins Schlächter wird bereits sichtbar. Das Regime in Moskau nimmt endgültig nicht mehr nur die Ukraine ins Visier. Der demonstrativen Zuversicht europäischer Regierungen folgt nun, wie auch in Kiew, die Sorge vor dem Absturz lebenssichernder Systeme. Zum Artikel (SZ Plus)

3. Eine Frage der Motive. Greta Thunberg und Wolfgang Kubicki verlängern die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke: So hatten sich vorher viele den Verlauf der Talkshow vorgestellt. Stattdessen führen die zwei bei "Maischberger" Unterschiede in der Fehlerkultur vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Wie die Blutgruppe das Corona-Risiko beeinflusst. Manche Menschen sind anfälliger für eine Infektion mit Sars-CoV-2 als andere. Das scheint auch mit der Blutgruppe zu tun zu haben - einer davon kommt eine besondere Schutzfunktion zu. Zum Artikel (SZ Plus)