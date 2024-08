Indiens Regierungschef Modi in Kiew. Unter anderem auf Indien ruhen derzeit die Hoffnungen, mit Einfluss auf Moskau einen Weg zum Frieden in der Ukraine zu finden. Der erste Besuch des indischen Premiers in Kiew zeigt aber: Delhi will es sich nicht mit Moskau verderben. Zum Artikel

Schwierige Gespräche zur Regierungsbildung in Frankreich starten. Das französische Linksbündnis präsentiert sich bei den Konsultationen mit Präsident Macron trotz interner Differenzen geschlossen mit seiner gemeinsamen Kandidatin. Dem Präsidenten wird währenddessen vorgeworfen, auf Zeit zu spielen. Zum Artikel

Schlagersängerin Melanie Müller zu Geldstrafe verurteilt. Müller soll mehrfach den Hitlergruß gezeigt und ihr Publikum dazu animiert haben. Nun wurde sie zu einer hohen Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 500 Euro verurteilt. Das Gericht geht damit weit über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Zum Artikel (SZ Plus)

Flüchtiger Straftäter aus Straubing in Österreich gefasst. Am Wochenende waren vier Männer aus einer geschlossenen Einrichtung in der niederbayerischen Stadt entkommen. Jetzt wurde einer von ihnen in der Nähe von Graz von österreichischen Einsatzkräften festgenommen. Der Mann soll nach dem Willen der Regensburger Staatsanwaltschaft nach Deutschland überstellt werden. Zum Artikel

US-Wahlkampf: Trump tritt hinter Schutzglas auf. Der ehemalige Präsident buhlt beim ersten Freiluft-Auftritt nach dem Attentatsversuch auf ihn um Aufmerksamkeit. Doch er steht im Schatten seiner neuen Gegnerin, die er inzwischen "Genossin" nennt. Harris sammelt währenddessen Rekordspenden. Zum Artikel (SZ Plus)

Kamala Harris hat die Demokraten entfesselt und den USA einen Thriller beschert. Eine langjährige Staatsanwältin gegen einen verurteilten Straftäter: Das ist kein schlechter Plot für einen Wahlkampf – und endlich starrt die Welt nicht mehr ununterbrochen auf Donald Trump. Trotzdem gibt es viele Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gehen weiter. Ein israelisches Verhandlungsteam ist in Kairo eingetroffen, auch eine US-Delegation ist vor Ort. Ein Knackpunkt der Gespräche: Israel will dauerhaft Militär an der Südgrenze des Gazastreifens stationieren – die Hamas und Ägypten lehnen das ab. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Spektakulärer Vulkanausbruch in Island. Aus einem kilometerlangen Riss im Boden schießt auf der isländischen Reykjanes-Halbinsel Lava empor. Zum sechsten Mal innerhalb weniger Monate bricht auf der Insel ein Vulkan aus – begleitet von zahlreichen Erdbeben. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages