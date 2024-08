Russland fängt Drohnen bei Moskau ab. Die Ukraine attackiert die russische Hauptstadt in der Nacht auf Mittwoch, wird aber auch selbst mit Dutzenden Drohnen und Raketen angegriffen. Im Nachbarland Moldau stärkt Bundeskanzler Scholz der europafreundlichen Regierung den Rücken. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Nach Verbot moskautreuer Kirche: Mitglieder zum Übertritt aufgerufen

EXKLUSIV Die Grünen schalten auf Angriff. "Auch mit der CDU": Die Fraktionsspitze denkt nach monatelangen Streitereien in der Ampel offen über neue Bündnisse nach. Und die Partei will bis zur Bundestagswahl in einem Jahr die Beißhemmung gegenüber ihren Koalitionspartnern SPD und FDP ablegen. Kanzler Scholz warnt derweil vor zu viel "Pulverdampf" auf dem Schlachtfeld seiner Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Demonstranten verhindern Höcke-Auftritt. In Jena protestieren etwa 2000 Menschen gegen ein "Bürgergespräch" des AfD-Spitzenkandidaten für die Thüringer Landtagswahl. Die Polizei setzt Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Teilnehmer einer Sitzblockade ein. Zum Artikel

Iran: Bis zur Vergeltung könnte "viel Zeit vergehen". Israel solle "kalkulierte und präzise Schläge zu angemessener Zeit" erwarten, sagte ein Sprecher der Revolutionsgarden. Während die USA sich intensiv um eine Waffenruhe bemühen, gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Neuer hört im DFB-Team auf. Noch vor ein paar Tagen gab es verschiedene Optionen, nun hat der Torhüter offenbar gemerkt, dass es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen: Per Video verkündet er, dass er nicht mehr für die Fußball-Nationalmannschaft spielen werde, deren Nummer eins er 15 Jahre lang war. Zum Artikel (SZ Plus)

Dopingfall Sinner wühlt Tennis-Szene auf. "Das ist nicht gerecht", "lächerlich": So kommentieren Kollegen den Freispruch der Tennis-Integritätsagentur für den Südtiroler Profi, in dessen Urin Partikel des anabolen Wirkstoffs Clostebol gefunden worden waren. Zweimal war gegen ihn eine provisorische Sperre verhängt worden, die dann nach kurzer Zeit jeweils wieder aufgehoben wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages