Von Ida Morganti

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Wirecard-Prozess: Marsalek beschuldigt in seinem Brief Kronzeugen Bellenhaus. Das achtseitige Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, stammt vom Anwalt des geflohenen Wirecard-Vorstands. Es liest sich wie ein Ablenkungsmanöver. Marsalek, der bis Anfang des Jahres noch unter der Obhut eines russischen Geheimdienstes in Moskau lebte, attackiert darin den Kronzeugen Bellenhaus und gibt sich selbst unschuldig. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Berliner Senat: "Letzte Generation" ist keine kriminelle Vereinigung. Auch wenn die Klimaprotestgruppe immer wieder Straßen in Berlin blockiert, ist die "Letzte Generation" nicht als sogenannte kriminelle Vereinigung einzustufen. Zu diesem Ergebnis kommt eine juristische Prüfung, die von der neuen Berliner Justizsenatorin in Auftrag gegeben wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

Beide Gastgeber-Teams gewinnen Auftaktspiele der Frauen-WM. Außenseiter Neuseeland bezwingt Ex-Weltmeister Norwegen überraschend 1:0 (0:0). Und auch die Australierinnen besiegen Irland in Sydney 1:0. Zum Artikel

Offenbar Löwin südlich von Berlin entlaufen­. In Brandenburg sucht die Polizei mit Hubschraubern und 200 Beamten nach einer Raubkatze. Zuvor war ein Video aufgetaucht, das eine Löwin zeigen soll, die gerade ein Wildtier frisst. Auch Polizisten sollen es gesichtet haben. Unklar ist, woher das Tier kommt und ob es sich dabei wirklich um eine Großkatze handelt. Zum Artikel

Studie: Bahn auf europäischen Strecken häufig teurer als Fliegen. Die Umweltorganisation Greenpeace hat Ticketpreise von Bahn und Flugzeug auf über hundert europäischen Strecken verglichen. Nur in wenigen Fällen sei die Zugfahrt die günstigere Alternative zum Flug. Das liege vor allem an Billigfluggesellschaften, die von niedrigen Steuern und teilweise starken Subventionen profitieren. Zum Artikel

Reisepass-Ranking: Deutschland verbessert sich. In der aktuellen Rangliste der Reisepässe rutscht Deutschland auf den zweiten Platz, gleichauf mit Spanien und Italien. Die Besitzer dieser Pässe haben freien Zugang zu 190 Reisezielen. Mehr Länder können nur die Einwohner Singapurs visafrei bereisen: Sie landen mit 193 Zielen auf dem ersten Platz. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Vorwurf der häuslichen Gewalt: Strafbefehl gegen Tennis-Profi Alexander Zverev beantragt

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: EU verlängert Sanktionen gegen Russland um sechs Monate