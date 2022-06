Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Habeck will Gasbedarf in Industrie und Stromproduktion senken. Der Wirtschaftsminister plant unter anderem mit mehr Kohlestrom. Nato-Generalsekretär Stoltenberg fürchtet, der Krieg könnte Jahre dauern. Zum Artikel

Union setzt Scholz bei Waffenlieferungen unter Druck. Der Kanzler sagt, es seien ausreichend schwere Waffen aus Deutschland auf dem Weg in die Ukraine. Für CDU und CSU ist es zu wenig und zu langsam - auch in der Koalition sind einige dieser Meinung. Zum Text

"Es wäre ein historischer Fehler, der Ukraine nicht die Hand zu reichen." Tschechiens Außenminister Jan Lipavský will die Regierung in Kiew auf ihrem Weg in die Europäische Union unterstützen. Ein Gespräch über seine Erwartungen an Deutschland, Waffenlieferungen und seine Pläne für die EU-Ratspräsidentschaft. Zum Interview (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

EXKLUSIV Roth verteidigt Documenta Fifteen. Kulturstaatsministerin Roth stellt sich schützend vor die Kunstausstellung Documenta Fifteen in Kassel. "Dass in manchen Medien von einer 'Kunstmesse der Schande' gesprochen wird, ist eine klare Grenzüberschreitung", sagt Roth im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Roth nimmt in dem Gespräch Bezug auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa und geht auch auf Vorwürfe ein, die Bundespräsident Steinmeier am Samstag gegen die Verantwortlichen erhoben hatte. Den Auftritt Steinmeiers, der die Documenta kritisierte, weil keine jüdischen Israelis eingeladen seien, bewertet sie jedoch grundsätzlich als "Anerkennung der Bedeutung dieser Ausstellung". Zum Artikel (SZ Plus)

AfD wählt Chrupalla und Weidel an die Parteispitze. Trotz heftiger Kritik an seiner Arbeit darf Chrupalla zwei weitere Jahre Sprecher bleiben. Zur Co-Chefin wird Weidel gewählt. Im Hintergrund läuft sich derweil Rechtsaußen Höcke warm, um wohl in zwei Jahren einen eigenen Vorstoß auf die Parteispitze zu starten. Zum Artikel

Rekordhitze in Deutschland und Europa. Angesichts von 36 Grad im Juni mahnt Gesundheitsminister Lauterbach, auf ältere Menschen zu achten. In Frankreich und Spanien steigt die Temperatur auf deutlich über 40 Grad. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Meistgelesen am Wochenende

"Egal, was ich tue - alles wird eine Gelegenheit sein, mich zum Schweigen zu bringen." Amber Heard gibt dem TV-Sender NBC ein Interview mit einem Ziel: Sie will ein paar Dinge richtigstellen nach dem ihrer Meinung nach unfassbaren Urteil im Prozess gegen Johnny Depp. Das ist allerdings nicht so einfach. Zum Artikel

Mia san teuer. Etwa 41 Millionen könnte Sadio Mané am Ende kosten - damit ist er bei weitem nicht der kostspieligste Zugang in der Geschichte des FC Bayern. Eine Übersicht bayerischer Investitionen. Zum Artikel

Es riecht nach Finanzkrise. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht, es droht eine globale Rezession, an den Börsen stürzen die Kurse ab. Geht da gerade eine goldene Ära zu Ende? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Haben Sie einen unerfüllten Traum? Der Sänger Marius Müller-Westernhagen im Interview ohne Worte über sein Laster, seine achtjährige Album-Pause und seine Reaktion darauf, dass Impfgegner sein Lied "Freiheit" auf Demonstrationen spielen. Zum Artikel