Außenministerin Annalena Baerbock hört einem ukrainischen Kriegsstaatsanwalt zu bei ihrem Besuch in der Nähe eines Massengrabs in Butscha.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Sina-Maria Schweikle

Alles zum Krieg in der Ukraine

Außenministerin Baerbock in der Ukraine. Als erstes Mitglied der Bundesregierung seit Kriegsausbruch reist Außenministerin Baerbock nach Kiew. Zu Beginn ihres Besuches informiert sich die Grünen-Politikerin über die Lage im Vorort Butscha. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Dmitro Kuleba kündigt Baerbock außerdem die teilweise Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew an. Im Anschluss an die Pressekonferenz trifft sie den ukrainischen Präsidenten Selenskij. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Kritik an Lambrechts Reise mit dem Sohn. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht steht politisch unter Druck, weil sie im April ihren erwachsenen Sohn im Regierungshubschrauber auf eine Dienstreise nach Nordfriesland mitgenommen hat. Direkt danach machte sie zusammen mit ihrem Sohn Urlaub auf Sylt. Nun wird die Ministerin von der Opposition kritisiert. Zum Artikel

In Krankenhaus und Pflegeheim geht nichts mehr ohne Migranten. Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie sehr deutsche Krankenhäuser, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime auf zugewanderte Fachkräfte angewiesen sind. Mehr als jede fünfte Ärztin und jeder fünfte Arzt, die in Deutschland arbeiten, sind im Ausland geboren - und sogar fast jede dritte Altenpflegerin. In Zeiten des Pflegenotstands setzen die Träger des deutschen Gesundheitswesens immer mehr darauf, ihr Personal aus anderen Ländern zu holen. Zum Artikel

Anklage wegen Mordes an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz erhoben. Wegen tödlicher Schüsse auf zwei Polizisten Ende Januar in der Stadt Kusel in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 38 Jahre alten Mann Anklage wegen Mordes erhoben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige schoss, um nicht als Wilderer aufzufliegen. Zum Artikel

Erhebliche Zunahme bei politisch motivierten Straftaten. Das Bundeskriminalamt registrierte im vergangenen Jahr 55 000 politische Straftaten und immer mehr Angriffe auf Bürgermeister und andere Mandatsträger. Die größte Gefahr kommt von rechts. Zum Artikel

Pandemie: Spätestens im Herbst dürfte es wieder mehr schwere Corona-Fälle geben. Die Testbereitschaft in Deutschland geht zurück und Schutzmaßnahmen werden aufgehoben. Aktuell lässt sich kaum sagen, wie viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Inzidenz sank zuletzt rapide, was saisonal zum Frühling und Sommer auch in den Vorjahren zu beobachten war. Nun warnen Virologen davor, dass zum Herbst und erst recht im Winter die Inzidenz wieder deutlich ansteigen werden und es auch zu vermehrten Todesfälle kommen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Ein Fall für Wagatha Christie. Mit akribischer Detektivarbeit überführte Coleen Rooney einst ihre Freundin Rebekah Vardy des angeblichen Vertrauensbruchs. Der Rosenkrieg der beiden britischen Spielerfrauen findet jetzt sein Finale vor Gericht. Zum Artikel

"Niemand mag dicke Menschen!". Groß, schlank und normschön: Wer diese Kriterien in einer migrantischen Familie nicht erfüllt, hört oft dumme Sprüche. Woran liegt das? Und wie geht es Betroffenen damit? Zum Artikel (jetzt)

Polizei fasst Mordverdächtigen und Justizbeamtin nach Flucht. Ein Häftling in den USA bricht mit einer Aufseherin an seiner Seite aus, das Land rätselt: Ist sie seine Komplizin? Nach eineinhalb Wochen und einer offenbar turbulenten Verfolgungsjagd werden beide gefasst - die Frau stirbt kurz darauf. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Der Hauch eines kosmischen Lichtspiels. Eine vollständige Mondfinsternis gibt es nur in Nord- und Südamerika, aber auch in Mitteleuropa lohnt es sich, im Mai früh aufzustehen. Zum Artikel