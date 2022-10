Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Gebieten. Dadurch kann Russland die ukrainische Gegenoffensive als Angriff auf sich selbst werten. Das Europäische Parlament zeichnet das ukrainische Volk mit dem Sacharow-Preis aus. Zum Kriegs-Liveblog

Drohnenangriffe auf Ukraine: EU bereitet Sanktionen gegen Iran vor. Stabschef Bagheri soll auf der Liste ganz oben stehen. Das zeigt: Die Europäische Union verschärft ihren Kurs gegenüber Teheran. Das Atomabkommen scheint keine Chance mehr zu haben. Zum Artikel

Ukraine fordert vehement Waffenlieferungen aus Israel. Jerusalem hat das bisher immer abgelehnt - und dabei die komplizierten eigenen Interessen geltend gemacht. Doch die Lage könnte sich nun ändern, nachdem Iran Russland unterstützt. Zum Artikel

Strom und Gas werden billiger - aber noch nicht für Endkunden. Wochenlang schossen die Energiepreise in die Höhe. Doch nun haben sie sich an den Börsen schon wieder mehr als halbiert. Verbraucher können trotzdem nicht aufatmen. Grund sind die Einkaufszeiten der Anbieter. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Truss gesteht Fehler ein, lehnt Rücktritt weiter ab. Die britische Premierministerin steht enorm unter Druck. Am Mittag musste sie sich im Unterhaus der Häme vieler Labour-Abgeordneter aussetzen. Trotz der lauter werdenden Rufe nach ihrem Rücktritt will Truss weitermachen. Zum Artikel

Deutsch-französischer Gipfel wird verschoben. Offiziell treffen sich Kanzler Scholz und Präsident Macron wegen "logistischer Probleme" erst im Januar. Doch die Verstimmung zwischen Berlin und Paris ist groß. Mehr Zeit für Abstimmung sei vor allem bei Verteidigungs- und Energiefragen notwendig. Scholz und Macron hätten sich deswegen für eine Verschiebung entschieden, heißt es aus Regierungskreisen in Berlin und Paris. Zum Artikel

Kletterin Rekabi in Teheran gelandet. Die iranische Sportlerin, die bei einem Wettkampf ohne Kopftuch antrat, wurde von einer applaudierenden Menge am Teheraner Flughafen begrüßt. Rekabi sei "sicher in den Iran zurückgekehrt und bei ihrer Familie", teilt das IOC mit. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozess wegen Doppelmord von Mistelbach gestartet. Eine 16-Jährige soll mit ihrem Freund den Tod der Eltern geplant und umgesetzt haben - aus Hass, wie ihr die Staatsanwaltschaft vorwirft. Beim Prozessauftakt kommen brutale Details ans Licht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Coronavirus

Das hat heute viele Leser interessiert

Wie Lauterbach Cannabis legalisieren will. Die Legalisierung von Marihuana und Haschisch ist umstritten. Nun hat der Gesundheitsminister laut einem Medienbericht Eckpunkte vorgelegt, wie diese aussehen soll. Zum Artikel

Niederlage für Trump vor Gericht. Im Zusammenhang mit der Erstellung eines umstrittenen Dossiers zur Russland-Affäre des ehemaligen US-Präsidenten im Jahr 2016 ist eine der Schlüsselfiguren vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen worden. Zum Artikel

Wie die München im Atlantik verschwand. Der Untergang des Frachters gilt als eines der rätselhaftesten Unglücke der Schifffahrtsgeschichte. Und es scheint fast, als habe die Stadtverwaltung schon vor der Jungfernfahrt vor 50 Jahren eine böse Vorahnung gehabt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Ich habe einen Partner." Kevin Kühnert äußert sich über seine Beziehung, Nico Santos singt einen iranischen Protestsong und Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone schnitzen im Duett. Zu den Leute-Meldungen