Von Simon Sales Prado

Krieg in der Ukraine

Ukraine meldet Kämpfe im ganzen Land. Offenbar wird vor allem im Osten des Landes geschossen, russische Panzer sollen über die Grenze gerollt sein. Ukrainischen Angaben zufolge gab es in der Region bereits Todesopfer. Die Hauptstadt Kiew löst den Luftalarm aus. Das UN-Flüchtlingshilfswerk bittet Ukraine-Nachbarländer um humanitäre Hilfe. Zum Ukraine-Liveblog

EU-Sanktionen betreffen Energie, Finanzen und Transport. Brüssel möchte Exportverbote für Maschinen und Software verhängen, die Russland braucht, um seine Wirtschaft zu modernisieren. Außerdem sollen russische Vermögenswerte in der Europäischen Union eingefroren sowie der Zugang russischer Banken zu europäischen Finanzmärkten blockiert werden, so Kommissionspräsidentin von der Leyen. Über das Sanktionspaket entscheidet am Abend ein EU-Sondergipfel. Zum Artikel (SZ Plus)

Putins Krieg, Europas Angst. Wladimir Putin ist ein außer Kontrolle agierender Diktator. Er will ein schwaches, zerschlagenes Europa und droht mit dem Einsatz nuklearer Waffen. Wann endlich nimmt man den russischen Präsidenten beim Wort und stellt sich ihm entgegen? Zum Kommentar (SZ Plus)

Russlands Vorgehen sorgt weltweit für Sorge und Entsetzen. Die USA wollen Putin "zur Rechenschaft ziehen", die EU kündigt Sanktionen an. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs stellen sich auf die Seite der Ukraine - darunter Macron, Trudeau und Erdoğan. Das chinesische Außenministerium ruft derweil alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Zum Artikel

Kriegsbeginn stürzt Börsen ins Chaos. Nach dem russischen Angriff kann sich keine einzige Aktie aus dem deutschen Leitindex Dax zu Handelsbeginn im Plus halten. Besonders hart trifft es Titel mit Russlandgeschäft. Stärker als den deutschen Aktienmarkt treffen die militärischen Aktionen die russische Börse. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Erste Sparkassen lenken im Zinsstreit ein. Bei dem Konflikt geht es um die Frage, ob Kreditinstitute die Zinsen bei Prämiensparverträgen korrekt berechnet haben. Solche Verträge verkauften Sparkassen und Volksbanken zwischen 1990 und 2010 millionenfach, dabei erhielten Kunden neben einer festen Prämie variable Zinsen. In der Niedrigzinsphase senkten die Institute den Zins jedoch eigenmächtig ab, weswegen manchen der Sparer womöglich zu wenig gutgeschrieben wurde. Bei Nachzahlungen geht es für die Institute um eine Milliardensumme. Zum Artikel

Kritik am Entlastungspaket der Ampel-Koalition. Verbraucherschützer bezeichnen den Zehn-Punkte-Plan, mit dem der Bund auf die rasch steigenden Energiepreise reagiert, als "Tropfen auf den heißen Stein". Auch die Wirtschaft hält die Beschlüsse für zu knapp. SPD, FDP und Grüne hatten sich am Mittwoch auf ein milliardenschweres Entlastungspaket verständigt, das unter anderem vorsieht, die Pendlerpauschale zu erhöhen und die EEG-Umlage für erneuerbare Energien abzuschaffen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Meistgelesen

Söders neue Minister - wer rausgeflogen ist, wer drin ist. Markus Blume wird Wissenschaftsminister, Stephan Mayer neuer CSU-Generalsekretär. Landrat Christian Bernreiter übernimmt das Bauministerium. Die neuen Namen im Überblick. Zum Artikel

USA verhängen Finanzsanktionen gegen Russland. US-Präsident Biden greift zu härteren Strafen gegen Russland als erwartet und verlegt zudem zusätzliche Soldaten ins Baltikum. Zum Artikel

Wie Ex-Präsident Trump seinem Nachfolger in den Rücken fällt. Trump lobt Putin als "genial". US-Präsident Biden hingegen hat zu kämpfen. Es scheint ihm leichter zu fallen, die internationale Gemeinschaft hinter sich zu bringen, als das eigene Land. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Die Herrschaft der Dinosaurier endete im Frühling". Vor 66 Millionen Jahren löschte ein Asteroid die Dinosaurier aus. Forscher wollen jetzt die Jahreszeit des Einschlags ermittelt haben - sie könnte erklären, warum manche Arten verschont wurden. Zum Artikel (SZ Plus)