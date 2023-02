Nachrichten am 23. Februar 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ein Jahr Krieg: Drei Militärexperten schätzen ein, wie es weitergeht."Es gibt nichts, was man jetzt tun kann, um Russland zu sinnvollen Verhandlungen zu bringen", sagt Carlo Masala im SZ-Interview. Er spricht mit zwei weiteren Militärexperten über die Probleme der beiden Armeen, die Möglichkeiten einer ukrainischen Gegenoffensive und darüber, wie der Krieg enden könnte.Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Investitionsbank kann keine Ukraine-Projekte mehr finanzieren. Der Europäischen Investitionsbank (EIB) fehlen Kreditgarantien. Deshalb kann sie seit Jahresbeginn kein Geld für den Wiederaufbau ukrainischer Infrastruktur zur Verfügung stellen. EIB-Präsident Werner Hoyer bittet die EU-Mitgliedsstaaten um "eine relevante Garantiesumme". Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), sieht Finanzminister Christian Lindner in der Pflicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Baldiger Nato-Beitritt von Finnland und Schweden wird wahrscheinlicher. Die Türkei hat sich dem Nato-Beitritt von Schweden und Finnland bisher in den Weg gestellt. Doch nach Druck aus den USA und Erdbebenhilfe aus Nordeuropa scheint die Türkei ihre Blockadehaltung aufzugeben. Die Zeit drängt, weil sowohl in Finnland als auch in der Türkei bald gewählt wird. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Ausruf "Judenpresse, Judenpack" eines Neonazis bleibt straffrei. Der Funktionär der rechtsextremen Partei Die Rechte hatte sich bei einer Demonstration in Braunschweig pöbelnd an Journalisten gewandt. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tirade keine Volksverhetzung. Begründung: Sie habe sich lediglich gegen Journalisten gerichtet und sei nicht als Hetze gegen Juden zu werten. Daran gibt es Kritik. Zum Artikel

MEINUNG Der Rechtsstaat darf Hetze nicht zur Meinungsfreiheit erklären (SZ Plus)

EXKLUSIV In der Pflege gibt es 46 Prozent mehr Zeitarbeitskräfte. Anders als in anderen Branchen wechseln viele Pflegekräfte zu Leiharbeitsfirmen, weil sie dort mehr verdienen und bessere Arbeitsbedingungen haben. Eine Auswertung der Linksfraktion zeigt, dass die Zahlen in den letzten Jahren stark gestiegen sind, auch wenn der Gesamtanteil der Leiharbeiter noch gering ist. Experten sehen darin ein Problem. Zum Artikel

Es droht eine erneute Eskalation im Nahostkonflikt. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland sterben am Mittwoch elf Palästinenser, mehr als 100 werden verletzt. Es folgen in der Nacht Raketen aus dem Gazastreifen und die israelischen Sicherheitskräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Aufrufe zur Deeskalation kommen nur von außen, die Konfliktparteien scheinen zu allem bereit. Zum Artikel

EZB wendet Milliardenverlust ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) konnte ihr Minus im vergangenen Jahr nur dank 1,6 Milliarden Euro aus älteren Reserven ausgleichen. Das Ende einer Dekade lockerer Geldpolitik mit Nullzinsen und Anleihekäufen im Wert von Billionen Euro verursacht jetzt Kosten. Die Last trägt der Steuerzahler. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war