Nachrichten am 12. Dezember 2022

SZ am Abend

"Wir werden unsere Demokratie nicht retten ohne ein wirkliches Aufräumen": Das Plenum des Europaparlaments in Straßburg.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carina Seeburg

Nachrichten kompakt

Nach Korruptionsskandal stellt EU-Parlament alles auf den Prüfstand. Fotos, Reden, Reisen - alles mit einem Bezug zu Katar soll nun im Europaparlament und bei der Kommission geprüft werden. Viele Abgeordnete sind überzeugt, dass die Verstrickungen mancher Kollegen noch längst nicht aufgeklärt sind. Zum Artikel

Hinrichtungen in Iran veranlassen EU zu neuen Sanktionen. Das Regime hat einen zweiten 23-Jährigen öffentlich hängen lassen. Und es stehen bereits 20 weitere Demonstranten auf Teherans Exekutionsliste. Europas Außenminister beschließen als Reaktion auf das Vorgehen neue Sanktionen gegen den Iran. Zum Artikel

Nach Reichsbürger-Razzia: Generalbundesanwalt legt erste Ermittlungsergebnisse vor. Bei Durchsuchungen sind Münzen im Wert von mehr als 400 000 Euro sichergestellt worden. Außerdem sind Waffen entdeckt worden und es soll ein Schließfach geben, in dem Goldbarren im Wert von mehr als sechs Millionen Euro lagern. Berliner Politiker reagieren alarmiert. Zum Artikel

AfD will Befugnisse des Verfassungsschutzes begrenzen. Die AfD-Bundesspitze geht zu den gefassten Reichsbürgern schmallippig auf Distanz, die Führung in Sachsen-Anhalt kritisiert die Razzia dagegen als "billiges Ablenkungsmanöver" - und will die Befugnisse von Staatsschützern begrenzen. Zum Artikel

EU-Streit mit Orbán geht in den Showdown. Brüssel will Ungarn wegen der Korruption im Land Fördermilliarden kürzen. Um dies zu verhindern, blockiert Ministerpräsident Orbán wichtige EU-Vorhaben. Das wollen die anderen Staaten sich nicht bieten lassen. Zum Artikel

In Ungarn nehmen die Zweifel an Orbáns Politik zu. Seit Jahren überziehen der Premier und die von ihm kontrollierten Medien die Ungarn mit Propaganda. Und die wirkt. Noch. Denn die Zweifel im Land am Kurs der Regierung werden täglich größer. Zum Artikel

Boluarte will die Präsidentschaftswahlen in Peru wegen der Regierungskrise vorziehen. Nach der Amtsenthebung von Präsident Castillo eskalieren die Proteste seiner Anhänger. Die Polizei meldet Tote und mehrere Verletzte. Nachfolgerin Boluarte will Neuwahlen angesichts der Krise früher ansetzen. Zum Artikel

Polens Präsident will Verstimmungen in Berlin beseitigen. Bei seinem Besuch in Berlin bedankt sich Duda für "Patriot"-Flugabwehrraketen. Experten aus Warschau und Berlin sollen über die Stationierung beraten. Zum Artikel

China kämpft mit dramatischer Corona-Welle. Seit der Lockerung der strikten Null-Covid-Politik in China steigt die Zahl der Infektionen in Metropolen wie Peking. Auch Ärzte und Pfleger sind zunehmend infiziert. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg und Energiekrise

Putin sagt seine große Pressekonferenz zum Jahresende im Kreml ab. Zum ersten Mal seit zehn Jahren verzichtet Russlands Präsident Putin auf seine traditionelle Jahrespressekonferenz für russische und internationale Medienvertreter. Auch der Neujahrsempfang im Kreml fällt aus. Zum Liveblog zum Krieg

Macrons heikle Doppelrolle im Ukraine-Krieg. Frankreichs Präsident irritiert mit Forderungen nach "Sicherheitsgarantien" für Russland und lädt zugleich zu Hilfskonferenzen für die Ukraine nach Paris ein. Jetzt steht er in der Kritik. Zum Artikel

EU droht Gasmangel im Jahr 2023. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warnt davor, dass etwa 30 Milliarden Kubikmeter Gas fehlen könnten. 2022 konnten 5800 Gigawattstunden Strom wegen des schleppenden Ausbaus nicht ins Netz eingespeist werden. Zum Liveblog zur Energiekrise

MEINUNG Der Gaspreisdeckel ist eine gefährliche Scheinlösung

Warum es für Konjunktur-Entwarnung zu früh ist. Die Weltwirtschaft hat die Energiekrise und die Leitzinserhöhungen der Notenbanken bisher viel besser weggesteckt als vielfach erwartet. Aber die Probleme bleiben. Zum Artikel