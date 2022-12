Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Nachrichten kompakt

Bundesweite Razzia bei Aktivisten der "Letzten Generation". Beamte in mehreren Bundesländern durchsuchen die Wohnungen von elf Personen, konfiszieren Laptops, Handys und Plakate. Ermittelt wird wegen Hausfriedensbruch, Nötigung - und dem Verdacht der "Bildung einer kriminellen Vereinigung". Zum Artikel (SZ Plus)

Europaparlament setzt Vizepräsidentin Kaili ab. Eine Mehrheit der Abgeordneten stellt sich gegen die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene Griechin. Bei der Abstimmung gibt es nur eine Gegenstimme. Medienberichten zufolge haben die Ermittler in Kailis Wohnung große Mengen Bargeld gefunden, allein unter der Kinderwiege ihrer Tochter sollen 160 000 Euro entdeckt worden sein. Das EU-Parlament wird wohl einen Untersuchungsausschuss einsetzen, um die Affäre aufzuarbeiten. Zum Artikel

EU zeigt Härte gegen Ungarn. Am Tag nach der Entscheidung der EU-Staaten, mehr als sechs Milliarden Euro Fördergelder für Budapest zurückzuhalten, wird um die Interpretation des Beschlusses gerungen. Ministerpräsident Orbán und seine rechtspopulistische Regierung versuchen, die Einigung als Erfolg zu verkaufen, aber sie haben das Kräftemessen mit Brüssel verloren. Zur Analyse

MEINUNG Haltung zu Ungarns Ministerpräsident: Europa hat Orbán viel zu lange gewähren lassen (SZ Plus)

Arbeitnehmer erleiden größten Reallohnverlust in der Geschichte der Bundesrepublik. Zahlen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigen: In diesem Jahr ergibt sich aufgrund der hohen Inflation ein Minus von durchschnittlich 4,7 Prozent. Im kommenden Jahr dürften die Gehälter aber wieder deutlich steigen. Zum Artikel

Gericht verurteilt Mr. Cum-Ex zu acht Jahren Haft. Das Gericht spricht Steueranwalt Hanno Berger in drei Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung schuldig. Es ist die bisher höchste Haftstrafe in der juristischen Aufarbeitung der Cum-Ex-Steuerbetrugsfälle. Laut Anklage ist durch Bergers Handeln ein Steuerschaden von mehr als 270 Millionen Euro entstanden. Zum Artikel (SZ Plus)

Erklärung mit Grafiken: Wie der Steuerraub funktionierte (SZ Plus)

US-Forschungsteam gelingt Durchbruch in der Kernfusion. Zum ersten Mal ist es gelungen, einen Energieüberschuss bei einem Kernfusionsexperiment zu erreichen. Für kurze Zeit verschmolzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen und gaben dabei Energie in Form von schnellen Neutronen ab - und zwar mehr Energie, als zum Auslösen der Reaktion aufgewendet wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

Lkw-Anschlag in Nizza: Gericht spricht alle Angeklagten schuldig. Bei dem brutalen Terroranschlag am französischen Nationalfeiertag vor mehr als sechs Jahren waren 86 Menschen ums Leben gekommen. Ein französisches Gericht verurteilt nun zwei Freunde des erschossenen Attentäters zu jeweils 18 Jahren Haft und sechs weitere Angeklagte unter anderem wegen Waffenhandels. Zum Artikel

Halle-Attentäter nimmt Geiseln im Gefängnis. Dass der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsextremist Stephan B. gefährlich und unberechenbar ist, zeigte er schon im Prozess. Zwei Jahre nach dem Urteil versucht er, aus der Justizvollzugsanstalt zu flüchten, indem er zwei Beamte in seine Gewalt bringt. Nun muss ermittelt werden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Zum Artikel

EXKLUSIV Österreichs heutiger Kanzler soll umstrittenen Abschiebeflug nach Afghanistan in Auftrag gegeben haben. Obwohl die Sicherheitslage in Kabul im Sommer 2021 schon katastrophal war, soll Österreichs damaliger Innenminister Nehammer seinen damaligen deutschen Amtskollegen Seehofer gebeten haben, mehrere Afghanen per Flugzeug zurückzuschicken. Die Begründung: Die Stimmung in Österreich sei aufgeheizt gewesen. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Ampel klärt Streitpunkte bei Entlastungen und Gaspreisbremse. Jetzt sollen auch Verbraucher unterstützt werden, die Heizöl, Pellets oder Flüssiggas nutzen. Auch der Streit über Unternehmen, die von der Gaspreisbremse profitieren, ist geklärt. Beziehen sie mehr als 50 Millionen Euro Hilfsgelder dürfen sie an ihre Manager keine Boni und an ihre Aktionäre keine Dividenden auszahlen. Zum Artikel

Hilfskonferenz sagt Ukraine eine Milliarde Euro Unterstützung zu. Den rund 70 Staaten, internationalen Organisationen und der EU geht es darum, die kritische Infrastruktur in der Ukraine aufrechtzuerhalten. Die EU gibt zudem aus eigenen Mitteln 18 Milliarden Euro frei. Zum Ukraine-Liveblog

