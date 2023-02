"Für uns alle geht es um Sein oder Nichtsein": Ukrainische Soldaten in Paradeuniform am Michaelskloster in Kiew.

Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine ist weiterhin siegessicher. Präsident Selenskij zeichnet am ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine Soldaten aus und bedankt sich für die westliche Waffenhilfe. "Wir werden alles tun, um den Sieg in diesem Jahr zu erringen", sagt er. Einer Umfrage zufolge glauben 63 Prozent der Ukrainer an einen Sieg über Russland innerhalb eines Jahres oder in noch kürzerer Zeit. Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier, Scholz und Selenskij demonstrieren Einigkeit. Im Berliner Schloss Bellevue erinnern der Bundespräsident, der Bundeskanzer und andere an den Kriegsbeginn vor einem Jahr. Die kurze Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten zeigt: Die lange Zeit der Verwerfungen zwischen den Spitzen Deutschlands und der Ukraine ist vorbei. Zum Artikel

Bundeswehr stellt der Ukraine weitere vier "Leopard 2"-Panzer. Deutschland erhöht die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 A6 aus eigenen Beständen an die Ukraine auf 18 von bislang 14. Schweden hat inzwischen zehn Panzer zugesagt. Zum Liveblog

China legt Positionspapier, aber keinen Plan vor. Peking veröffentlicht einen selbst so genannten "Friedensplan" zum Krieg in der Ukraine. Darin fordert das Land einen Waffenstillstand und einen Dialog. Das Dokument gibt allerdings zum größten Teil nur die bekannte und widersprüchliche Position Chinas wieder und geht westlichen Diplomaten nicht weit genug. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Neue Details über die Stiftung MV bringen Ministerpräsidentin Schwesig in Erklärungsnot. Erst wird publik, dass eine Finanzbeamtin Steuerunterlagen der Stiftung Klima- und Umweltschutz verbrannt hat. Nun sieht es so aus, als habe die rot-rote Landesregierung den Untersuchungsausschuss, der sich mit Nord Stream 2 befasste, unterlaufen. Im Fokus stehen 20 Millionen Euro, die Gazprom der Stiftung gezahlt hat; und die Frage, ob darauf eine Schenkungssteuer fällig ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Umweltorganisationen befeuern Koalitionsstreit über Autobahnausbau. Laut einer neuen Greenpeace-Studie hat ein Ausbau der Autobahnen keinen positiven Effekt auf den umliegenden Verkehr. Andere Umweltverbände prognostizieren, dass die Klimaziele mit neuen Fernstraßen unerreichbar werden. Die Zahlen heizen einen Streit zwischen FDP und Grünen an. Die SPD versucht zu vermitteln. Zum Artikel

MEINUNG Die Verkehrswende braucht intelligentere Lösungen als mehr Fahrspuren (SZ Plus)

Razzia beim selbsternannten Herrscher des "Königreichs Deutschland". "Reichsbürgerkönig" Peter Fitzek sammelt seit Jahren ohne Erlaubnis unter dem Namen "Gemeinwohlkasse" Geld von Verbrauchern ein und bietet angebliche Krankenversicherungen an. Mehrfach hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Geschäfte untersagt. Fitzek und seine Anhänger werden seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Nun hat die Polizei die Räume durchsucht. Zum Artikel

