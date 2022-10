Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

IWF revidiert Prognosen deutlich nach unten. Der Internationale Währungsfonds malt den Zustand der Weltwirtschaft in dunklen Farben. Besonders drastisch senkt er den Ausblick für Deutschland. Nun hängt viel davon ab, wie Regierungen und Notenbanken die Folgen abmildern. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck warnt Lindner vor Verzögerungstaktik im AKW-Streit. Der Streit um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geht weiter und führt zu Irritationen innerhalb der Koalition in Berlin. Nach der Wahlniederlage in Niedersachsen steht die FDP zudem unter Profilierungsdruck. Zum Liveblog

Bund will Ländern mit Geflüchteten helfen. Ein harter Kriegswinter in der Ukraine könnte die Zahl der Flüchtenden steigen lassen. Länder und Kommunen haben daher den Druck auf die Innenministerin erhöht. Die signalisiert Entgegenkommen und will 56 Bundesimmobilien für Geflüchtete zur Verfügung stellen. Zum Artikel

Paulaner siegt im Spezi-Streit. Die Münchner dürfen ihre Limo-Mischung auch weiterhin nach dem Vorbild aus Augsburg nennen. Die Privatbrauerei Riegele wollte einen neuen Lizenzvertrag erstreiten. Doch eine Vereinbarung aus dem Jahr 1974 hat vor dem Landgericht Bestand. Zum Artikel

Verdächtiger im Fall Maddie angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft dem 45-Jährigen Christian B, der auch im Fall Madeleine McCann als Hauptverdächtiger gilt, Vergewaltigung und Kindesmissbrauch vor. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Putin ist offen für Treffen mit Biden. Russland werde eine solche Begegnung bei dem bevorstehenden G20-Gipfel nicht ablehnen, sagt der russische Außenminister. Auf die Großstadt Lwiw in der Westukraine hat es einen Raketenangriff gegeben. Ein Drittel der Stadt ist ohne Strom. Zum Liveblog

Die Ukrainer trotzen Putins Angriffen. Putin bombardiert das Land auf Neue, aber die Ukrainer bleiben tapfer, Thermounterwäsche ist sehr gefragt, schreibt Oxana Matiychuk in ihr Ukraine-Tagebuch. Zum Eintrag

Das hat heute viele Leser interessiert

Pull-Effekt: Hat Friedrich Merz recht? Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten seit Juni mehr Geld als Asylbewerber. Der CDU-Chef sagt, das lockt sie an. Die Bundesregierung weiß da offenbar mehr. Zum Artikel

Der Mann, den Trump loswerden will. Mitch McConnell und seine Republikaner würden den Senat normalerweise problemlos zurückerobern. Dumm nur, dass Donald Trump vor allem auf Kandidaten setzt, die sagen, was er hören will. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie andere EU-Staaten ihre Bürger entlasten. Schecks, Überweisungen, Steuergutschriften: Was wird gegen die hohen Energiepreise unternommen? Und wie viel Geld geben die Länder dafür aus? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Glück trotz Krise. Greta Thunberg fühlt sich gut wie nie. William Shatner empfand seine Reise ins Weltall als deprimierend. Und Max Raabe entdeckt einen Vorteil in seiner Garderobe. Zu den Leute-Meldungen