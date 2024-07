Nachrichten kompakt

Israel greift Hafen in Jemen an - Sorge vor Eskalation. Das israelische Militär nimmt mit einem Luftangriff auf die Stadt al-Hudaida Vergeltung für eine tödliche Drohnenattacke der proiranischen Huthi-Miliz in Tel Aviv. Ein Huthi-Vertreter sagt, man bereite sich auf einen "langen Krieg" mit Israel vor. Die Sorge vor einer Eskalation wächst auch in Washington, wo Israels Regierungschef Netanjahu am Dienstag erwartet wird. Zum Artikel