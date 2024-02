Viele offene Fragen nach Nawalnys Tod. Über den Tod des russischen Oppositionspolitikers wird seit Freitag viel spekuliert. Woran genau ist er gestorben? Warum konnte er am Tag zuvor noch so fröhlich bei einem Gerichtsauftritt witzeln? Ging es Nawalny sehr viel schlechter, als er vorgab? Es wird wohl lange dauern, bis die Umstände geklärt sein werden, unter denen er starb. Zum Artikel (SZ Plus)

Erneut Streit in der Bundesregierung über Asylpolitik. Kaum ist die neue Bezahlkarte für Asylbewerber beschlossen, gibt es eine neue Kontroverse. Es geht um die Frage: Muss die Einführung der Karte zentral vom Bund geregelt werden? Gedacht war es eigentlich anders - aber jetzt wird ein Machtwort des Bundeskanzlers gefordert. Zum Artikel

Netanjahu hält trotz internationaler Kritik an Rafah-Offensive fest. Der israelische Ministerpräsident will mit der Hamas-Führung "die Rechnung begleichen". Laut Diplomaten wird der UN-Sicherheitsrat erneut über eine Resolution zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand abstimmen. Zum Liveblog

Unternehmen fordern Verabschiedung von Wachstumschancengesetz. Das Gesetz sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 und eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren vor. Der Bundesrat blockiert das Vorhaben, weil es zu Einnahmeausfällen bei den Ländern führt. Deshalb steckt das Gesetz derzeit im Vermittlungsverfahren mit den Ländern. Zum Artikel

Lindner will Investitionen in die Rüstungsindustrie erleichtern. Manche Fonds und Banken haben strenge Regeln, nach denen sie kein Geld in Waffenfirmen stecken dürfen. Der Finanzminister plädiert deshalb für eine "zweite Zeitenwende" und sagt: "Regulatorische Hürden in der EU und Deutschland werden wir abbauen." Zum Artikel

Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal zum Streik auf. Die Beschäftigten sollen von Dienstag, 4 Uhr, bis Mittwoch, 7.10 Uhr, die Arbeit niederlegen, teilt die Gewerkschaft mit. Betroffen sind demnach die Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Zum Artikel

Alles Wichtige zur Münchner Sicherheitskonferenz

Beratungen über Lösungsvorschläge für den Krieg in Nahost. Wie der Weg zu einem friedlichen Zusammenleben von Israelis und Palästinensern sowie zu einer Zwei-Staaten-Lösung aussehen könnte, war eines der bestimmenden Themen während der Konferenz in der bayerischen Landeshauptstadt. Zum Artikel (SZ Plus)

Awdijiwka steht symbolisch für die Lage der Ukraine. Die Nachricht vom Fall der ukrainischen Frontstadt platzt in die Münchner Sicherheitskonferenz. Präsident Selenskij bekommt langfristige Zusagen - Munition und Flugabwehr bräuchte er aber jetzt. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war