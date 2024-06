EU verbietet Transit von russischem Flüssigerdgas. Die Maßnahme ist Teil des 14. Sanktionspakets, durch das die Europäer das Regime in Moskau wegen des Überfalls auf die Ukraine bestrafen und der russischen Kriegswirtschaft Einnahmen entziehen wollen. Brüssel belegt damit erstmals die lukrativen Gasexporte mit Sanktionen. Zum Artikel

Rumänien gibt Widerstand auf: Rutte kann Nato-Chef werden. Der Weg für die Ernennung des Niederländers zum nächsten Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses ist nach monatelanger Blockade frei. Schon nächste Woche könnte es so weit sein. Rumäniens Staatspräsident Iohannis zieht seine eigene Kandidatur zurück. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaft erholt sich. Die Konjunkturforscher erhöhen ihre Prognosen: So erwartet das Münchner Ifo-Institut für dieses Jahr nun 0,4 Prozent mehr Wirtschaftsleistung und für 2025 solide 1,5 Prozent. "Es entsteht gerade neue Hoffnung", sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschlandticket: Zahl der Nutzer stagniert seit Monaten. Aktuell sind es 11,2 Millionen Abonnenten. Für die Zukunft des Fahrscheins sind das keine guten Nachrichten. Um das Deutschlandticket wirtschaftlich betreiben zu können, bräuchte es deutlich mehr Neukunden, also Menschen, die vorher noch kein Ticket bei einem der vielen deutschen Verkehrsbetriebe hatten. Zum Artikel (SZ Plus)

2023 gab es einen Streikrekord - und es könnten noch mehr Streiks werden. Nach Angaben des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts gab es im vergangenen Jahr in Deutschland 312 Arbeitskämpfe - so viele wie nie, seit das gewerkschaftsnahe Institut vor knapp 20 Jahren mit seinen Messungen begann. 1,5 Millionen Arbeitstage fielen aus, mehr als doppelt so viele wie 2022. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-EM: Slowenien und Serbien trennen sich 1:1. Karnicnik bringt die Slowenen in der 69. Minute in Führung, doch für den Sieg reicht es nicht. Jovic gelingt in der Nachspielzeit der Ausgleich. Der frühere Bundesliga-Profi rettet damit Serbiens Chancen auf eine erstmalige Teilnahme an einer K.-o.-Runde bei einer EM. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war