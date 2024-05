Nach Angriff auf Politiker: Bundesregierung will Wahlkämpfer besser schützen. Ein 17-Jähriger gesteht, den SPD-Europapolitiker Ecke in Dresden niedergeschlagen zu haben. Über sein Motiv gibt es noch keine Informationen. Der Fall löst bundesweit Empörung aus. Bundesinnenministerin Faeser fordert mehr Polizeipräsenz in den Ländern. Zum Artikel (SZ Plus)

Gaza-Gespräche in Ägypten stocken. Bei den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zeichnen sich keine entscheidenden Fortschritte ab. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig vor, die Gespräche in Kairo zu blockieren. Der arabische TV-Sender Al Jazeera wird in Israel geschlossen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Laschet: "Höcke ist überhaupt nicht unschlagbar". Der ehemalige Parteivorsitzende spricht vor dem CDU-Parteitag über Strategien gegen die AfD, sein Verhältnis zu Merz und einen Wunsch an Merkel. Laschet will, dass die frühere Kanzlerin wieder CDU-Veranstaltungen besucht. Zum Interview (SZ Plus)

Bundeshaushalt 2025: Bundesrechnungshof dringt auf Sparkurs. Behörden-Chef Scheller warnt vor massiven Haushaltsproblemen. Konkrete Einsparmöglichkeiten sieht er bei Förderprogrammen, Steuervergünstigungen und Subventionen. Die Idee von Finanzminister Lindner, nicht 2028, sondern erst später in die Tilgung der Corona-Schulden einzusteigen, lehnt er ab. Zum Artikel

Migration: Österreich will Familiennachzug mit DNA-Tests beschränken. Auch Überprüfungen durch Dokumenten-Experten und Sicherheitsbeamte sollen künftig verschärft werden. Die Zahl der Nachzüge war zuletzt wieder deutlich gestiegen - vor allem in der Hauptstadt Wien. Zum Artikel

FC-Bayern-Frauen sind deutscher Meister. Nach 1976, 2015, 2016, 2021 und 2023 gewinnen die Münchnerinnen zum sechsten Mal den Titel in der Bundesliga. "Es ist ein unglaubliches Gefühl! Wir haben uns die deutsche Meisterschaft hart erarbeitet", sagt Abteilungsleiterin Rech. Zum Artikel

EXKLUSIV - Tuchel-Nachfolge: Trainer Lopetegui kommt nicht nach München. Der Spanier schließt nach SZ-Informationen einen Wechsel zum FC Bayern aus. Dem Vernehmen nach zieht es ihn zurück nach England in die Premier League. Der frühere Coach der Wolverhampton Wanderers steht in aussichtsreichen Verhandlungen mit West Ham United. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war