Nahost-Konflikt: EU bereitet Marineeinsatz im Roten Meer vor. Eine neue europäische Mission soll zivile Frachter, die die Passage durch den Suezkanal, das Rote Meer und den Golf von Aden nehmen, vor Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz schützen. Die Bundesregierung will, dass sich Deutschland mit einer Fregatte beteiligt. Dafür müsste der Bundestag zustimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Taurus"-Lieferung an die Ukraine: Merz erhöht den Druck auf Scholz. Seit Monaten wird in Deutschland debattiert, ob die Bundesregierung dem von Russland angegriffenen Land die militärisch wertvollen Marschflugkörper zur Verfügung stellen soll. CDU und CSU, die das befürworten, fordern die Bereitstellung nun "unverzüglich" und "in größtmöglichem Umfang". Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Extremes Glatteis in weiten Teilen Süddeutschlands. Der Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für mehrere Bundesländer herausgegeben. Am Frankfurter Flughafen starten zeitweise keine Maschinen mehr. Auch bei der Deutschen Bahn (DB) gibt es Probleme. Es könne deutschlandweit zu Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr kommen, sagt eine DB-Sprecherin. Zum Artikel

Nach Insolvenz: Galeria Karstadt Kaufhof bestätigt Gespräche mit Kaufinteressenten. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters Stefan Denkhaus gibt es mehr als zwei Interessenten für die Warenhauskette. Der Verkaufsprozess hat noch nicht begonnen und wird in engem Austausch mit den Gläubigern stattfinden. Zum Artikel (SZ Plus)

Söder fordert massive Streichungen bei ARD und ZDF - und will selbst bei Bürokratie sparen. Lange hat der bayerische Ministerpräsident vor allem investiert - nun plant er Einsparungen. Nicht nur beim Staatspersonal, auch bei Gesetzen, Vorschriften und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk würde Söder am liebsten ganz abschaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

