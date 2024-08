Sparzwänge im Haushalt: Ukraine-Hilfe soll stärker aus anderen Quellen finanziert werden. Die Bundesregierung will bei künftiger Militärhilfe für die Ukraine den Haushalt schonen. Stattdessen setzt Finanzminister Lindner darauf, dass die Ukraine ihren militärischen Bedarf mit den Zinsbeträgen aus dem eingefrorenen russischen Vermögen decken kann. Allerdings ist bisher unklar, ob das Instrument überhaupt funktioniert. Das Kanzleramt versucht, die ampelinternen Kritiker zu beschwichtigen. Zum Artikel (SZ Plus)

Linken-Vorsitzende Wissler und Schirdewan kündigen Rückzug an. Beide wollen beim Parteitag im Oktober nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Wegen zuletzt schlechter Wahlergebnisse stehen Wissler und Schirdewan schon länger innerparteilich in der Kritik. Zum Artikel

Schauspieler Alain Delon ist tot. Die französische Filmlegende starb im Alter von 88 Jahren. Nach mehreren Schlaganfällen war Delon zuletzt gesundheitlich schwer angeschlagen und soll nun friedlich eingeschlafen sein. Es gibt nicht viele Künstler, die das Kino so geprägt haben wie er. Zum Nachruf (SZ Plus)

Demonstranten und USA setzen Netanjahu unter Druck. Zehntausende verlangen von Israels Premier, einen Deal mit der Hamas zu schließen, damit die Geiseln im Gazastreifen freikommen. Eine ähnliche Forderung überbringt US-Außenminister Blinken. Netanjahus Büro äußert sich „vorsichtig optimistisch“, dass bei den für kommende Woche geplanten Gesprächen in Kairo ein Abkommen erzielt werden könne. Zum Artikel (SZ Plus)

Vier Straftäter aus forensischer Psychiatrie in Straubing geflohen. Die vier Männer sind am Samstagabend entkommen, nachdem sie einen Mitarbeiter der Klinik attackiert hatten. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihnen. Sie gelten als „gefährlich“. Zum Artikel

Supercup: Leverkusen bezwingt Stuttgart im Elfmeterschießen. Obwohl der deutsche Meister lange in Unterzahl agiert, macht er dort weiter, wo er in der vorigen Saison aufgehört hat. Patrik Schicks spätes 2:2 brachte den VfB um den offenbar zu sicher geglaubten Sieg und befördert Bayer doch noch ins Elfmeterschießen, in dem die Hausherren das bessere Ende hatten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages