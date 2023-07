Von Saladin Salem

Nachrichten kompakt

Ampelkoalition verzichtet auf Sondersitzung zu Heizungsgesetz. Die Bundesregierung verzichtet darauf, den Bundestag in der Sommerpause zu einer Sondersitzung einzuberufen. Stattdessen wollen SPD, Grüne und FDP erst für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September beantragen, den Entwurf für das Heizungsgesetz für die zweite und dritte Lesung auf die Tagesordnung zu setzen. Zum Artikel

Mehr Zeit fürs Heizungsgesetz: Will Karlsruhe nun Zeitpläne für Gesetzgebungsverfahren vorgeben? (SZ Plus)

EU-Lebensmittelbehörde sieht "keine kritischen Problembereiche" bei Glyphosat. Die EU-Behörde sieht bezüglich der Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt "keine kritischen Problembereiche". Es gebe aber "einige Datenlücken". Eine dieser offenen Fragen ist die Bewertung des "ernährungsbedingten Risikos für Verbraucher". Die EU-Kommission will auf Basis der Bewertung einen Verordnungsentwurf ausarbeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe im Bundestag gescheitert. Am Donnerstag scheiterten zwei Entwürfe, die Sterbehilfe rechtssicher ermöglichen und legale Suizidassistenz zugleich aber auch an Bedingungen knüpfen sollten. Hintergrund war ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020, das ein bestehendes Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe im Strafgesetzbuch gekippt hatte. Zum Artikel

Nach Morden in Hanau endet am Freitag die Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss. Der fertige Abschlussbericht wird nicht vor der hessischen Landtagswahl im Oktober erscheinen. Aus der Opposition heißt es, so solle "die Kette des Versagens der schwarz-grünen Innenpolitik" aus dem Wahlkampf herausgehalten werden. Viele Angehörige sind enttäuscht davon, wie die hessische Politik mit dem Attentat umgegangen ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Kinderhilfswerk: Deutsche würden im Kampf gegen Kinderarmut mehr Steuern akzeptieren. Einer Umfrage des Kinderhilfswerks zufolge finden zwei Drittel der Bürger, dass Staat und Gesellschaft nicht genug gegen Kinderarmut unternehmen. Die Organisation fordert zudem die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Zum Artikel

Erstmals steht ein Malaria-Impfstoff vor einer breiten Anwendung. Das Präparat mit dem Namen RTS,S oder auch Mosquirix soll in Kürze in zwölf Ländern Afrikas eingesetzt werden. Insgesamt 18 Millionen Dosen sind bis 2025 zugesagt. Längerfristig werden nach WHO-Angaben 80 bis 100 Millionen Dosen pro Jahr benötigt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Besteht am AKW Saporischschja die reale Gefahr einer Katastrophe? Die Reaktorblöcke von Saporischschja sind seit September 2022 vorsorglich abgeschaltet. Nur ein letzter Block läuft laut Angaben der IAEA weiterhin in der Warmabschaltung. Deswegen wäre eine mögliche Strahlenbelastung viel geringer als im Fall von Tschernobyl, wo der Unfall im laufenden Betrieb passierte. Zum Artikel (SZ Plus)

Laut Innenministerium sterben fünf Menschen bei Raketenangriff auf Lwiw. Mindestens 32 Menschen seien verletzt worden, teilt das Ministerium bei Telegram mit. Eine Such- und Rettungsaktion sei im Gang. Russland habe vom Schwarzen Meer aus zehn Marschflugkörper vom Typ Kalibr abgefeuert, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Sieben von ihnen habe man abfangen können. Zum Liveblog