Philosoph Jürgen Habermas äußert sich in einem Gastbeitrag in der SZ über den Krieg in der Ukraine.

Von Nadja Lissok

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXLUSIV Habermas plädiert für Verhandlungen. Der Philosoph appelliert in einem SZ-Gastbeitrag an westliche Politiker, Möglichkeiten für eine Beendigung des Krieges durch Kompromisse auszuloten. Aus den Waffenlieferungen, die Jürgen Habermas grundsätzlich nicht ablehnt, erfolge eine Mitverantwortung für den weiteren Verlauf des Krieges. In Folge der "Hilferufe" aus der Ukraine drohe inzwischen der "Prozess der Aufrüstung eine eigene Dynamik anzunehmen", schreibt er. Zum Gastbeitrag (SZ Plus)

Bundesregierung bringt neue Munition für den "Gepard" auf den Weg. In Deutschland wird wieder Munition für den im Krieg erfolgreich eingesetzten Flugabwehrkanonenpanzer produziert. 300 000 Schuss sollen gefertigt und von Juli an ausgeliefert werden. Die angekündigte Lieferung schwerer Kampfpanzer durch europäische Staaten kommt derweil kaum voran. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Hunderte Briefwahlstimmen in Berlin nicht ausgezählt. Die Briefe sind offenbar von der Hauspost des Bezirksamts falsch zugestellt worden. Die fehlenden Stimmen im Bezirk Lichtenberg werden nun gezählt und fließen in das Ergebnis ein. Die SPD muss sich aber vermutlich keine Sorgen machen, dass sie ihren hauchdünnen Vorsprung auf die Grünen einbüßt. Zum Artikel

Corona-Schutzmaßnahmen sollen vorzeitig zum 1. März enden. Die Masken- und Testpflichten im Gesundheitssystem sollen früher auslaufen, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Geplant war bislang der 7. April. Nur wer Patienten oder Heimbewohner besuche und Arzttermine wahrnehme, müsse weiterhin Maske tragen. Zum Artikel

AKP-Politiker fordern Verschiebung der Wahl in der Türkei. Eigentlich sollen am 14. Mai der Präsident und das Parlament neu gewählt werden. Doch das Land ist nach der Naturkatastrophe aufgewühlt. Ein Erdoğan-Weggefährte schlägt nun die Verschiebung in den November vor. Man könne in den Erdbebengebieten keine Wahl abhalten. Die Opposition vermutet ein wahltaktisches Motiv, denn viele Menschen geben der Regierung eine Mitschuld am Ausmaß der Katastrophe. Zum Artikel

USA: Nikki Haley gibt Präsidentschaftskandidatur bekannt. Unter Donald Trump war die Republikanerin UN-Botschafterin, zuvor war sie Gouverneurin von South Carolina. Nun ist sie die erste Bewerberin, die parteiintern gegen den Ex-Präsidenten antritt. Zum Artikel

Ford will 2300 Jobs streichen. "Aus Kostengründen" will der Autokonzern in Köln und Aachen Stellen abbauen. Die meisten Jobs sollen in der Kölner Entwicklungsabteilung wegfallen, auch die Verwaltung ist betroffen. Als die Pläne vor einigen Wochen öffentlich wurden, wurde sogar der Wegfall von bis zu 3200 Jobs befürchtet. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war