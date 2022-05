Nachrichten am 02. Mai 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Yannik Achternbosch

Alles zum Krieg in der Ukraine

Habeck sieht mögliches Ölembargo für Deutschland als handhabbar an: Sollte mit dem sechsten Brüsseler Sanktionspaket ein Verkaufsstopp für russisches Öl beschlossen werden, wären die Folgen für Deutschland laut Bundeswirtschaftsminister Habeck zu bewältigen. Für andere Länder könnten die Folgen deutlich dramatischer sein, auch auf deren Sorgen müsse eingegangen werden. Zum Artikel

Lawrow empört Israel mit kruden Äußerungen: Russlands Außenminister darf seine Propaganda in einer italienischen Talkshow verbreiten. Als es um die russische Behauptung geht, die ukrainische Regierung stehe Neonazis nahe, behauptet Lawrow, es bedeute nichts, dass Präsident Selenskij Jude sei: "Wenn ich nicht irre, hatte Hitler auch jüdisches Blut." Der im Krieg verbal bislang zurückhaltende israelische Premier Bennett weist die Aussagen in scharfem Ton zurück. Außenminister Lapid bestellt den russischen Botschafter zu einem "harten Gespräch" ein und verlangt eine offizielle Entschuldigung. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

EU-Kommission wirft Apple Verstoß gegen Wettbewerbsvorschriften vor: Das US-Unternehmen beschränke den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten. Der Konzern bevorzuge damit seinen Bezahldienst Apple Pay vor Produkten der Konkurrenz. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, könnte auf Apple eine hohe Strafzahlung zukommen. Zum Artikel

Deutschland und Indien wollen beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten: Die Bundesregierung und die indische Regierung unterzeichnen bei Konsultationen in Berlin eine Reihe von Vereinbarungen unter anderem zu den Themen Energiewende, Mobilität und Stadtentwicklung. Das Bundesentwicklungsministerium will mit dem indischen Außenministerium auch gemeinsame Entwicklungsprojekte in Drittländern angehen. Zum Artikel

MEINUNG Trotz Modis Nähe zu Russland sollte die EU keinen Bruch mit Indien riskieren

Sieben Prozent der Deutschen sind weder genesen noch geimpft: Trotz mehr als 60 Millionen Impfungen und 22 Millionen Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie sind laut einer neuen Studie noch längst nicht alle Bürger ausreichend gegen eine Infektion geschützt. Abhängig von der Entwicklung neuer Varianten könnten bundesweit sogar etwa 16 Prozent der Bevölkerung ohne wirksamen Schutz sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Deutschland im Waffenfieber: Die Runde bei Anne Will diskutiert über Panzerlieferungen an die Ukraine - und ist sich allzu einig im Einverständnis. Vor allem eine Politikerin demonstriert, wie die Lässigkeit bei schwerem Kampfgerät salonfähig wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Ist der Spritpreis derzeit zu hoch? Die Ölpreise sinken, Tanken bleibt teuer. Ein Ökonom aus Münster hat dazu seine eigene Theorie entwickelt - und rechnet mit mehr als 25 Cent Extra-Profit für die Mineralölkonzerne. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Gasversorgung: Das Büro bleibt kalt: Arbeiten im Home-Office, damit die Unternehmen weniger heizen müssen? Dieser Vorschlag kommt aus NRW. Was für eine Unverschämtheit. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Die Rückkehr der pinken Trainingsjacke: Cindy aus Marzahn kehrt ins Fernsehen zurück. Bischof Georg Bätzing liebt Pasta, Pizza und Eis. Und Prinzessin Charlotte zeigt fehlende Zähne. Zu den Leute-Meldungen