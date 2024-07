Nach Angriff auf Golanhöhen: Angst vor Flächenbrand in Nahost wächst. Bei einem Raketenangriff auf einen Fußballplatz in der Kleinstadt Madschdal Schams werden zwölf Menschen getötet, vor allem Kinder und Jugendliche. Israel macht die Terrormiliz Hisbollah verantwortlich und reagiert mit Vergeltungsschlägen in Libanon. Der US-Sondergesandte für Libanon versucht in vielen Telefonaten, eine Eskalation zu vermeiden. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Wegen Unpünktlichkeit - Schweiz stoppt immer häufiger deutsche Züge an der Grenze. Mehr als jeder zehnte Zug aus Deutschland durfte im ersten Quartal dieses Jahres nicht in der Schweiz weiterfahren. Die Schweizer Bundesbahn SBB wollte nicht, dass die verspäteten ICEs den Fahrplan durcheinanderbringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Union will bei Wahlsieg deutlichen Kurswechsel. Die Diskussion über Details laufe noch, sagt CDU-Chef Merz, aber die Legalisierung von Cannabis werde sehr wahrscheinlich zurückgedreht. CDU-Generalsekretär Linnemann spricht sich zudem dafür aus, mehr als 100 000 Menschen das Bürgergeld zu streichen. Wer keine Stelle annehmen will, soll aus seiner Sicht nicht nur prozentuale Kürzungen hinnehmen müssen. Zum Artikel

FDP-Chef Lindner gegen "noch mehr grün". Der Finanzminister schließt eine Beteiligung seiner Partei an einer möglichen Bundesregierung unter Führung der Grünen aus. In einem ARD-Interview sagt er: "Klar ist für mich eins: Noch mehr grün, also mit einem grünen Kanzler und einem grüneren Regierungsprogramm, das würde nicht zu uns passen." Zum Artikel

Harris sammelt 200 Millionen Dollar Wahlkampfspenden in einer Woche. Zwei Drittel des Geldes stammten von Erstspendern, teilt das Team der Demokratin mit. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump verschärft seine Angriffe gegen Harris. Sie sei "böse" und noch schlimmer als Biden. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages

14 oder 15 Euro: Niedersachsens Ministerpräsident Weil plädiert für höheren Mindestlohn

Alles Wichtige zu den Olympischen Spielen

Mysteriöses Bekennerschreiben nach TGV-Anschlägen aufgetaucht. In einer E-Mail teilen Unbekannte mit, warum sie vor den Olympischen Spielen aktiv geworden seien. Ermittler zögern jedoch, dem Schreiben eine allzu große Bedeutung zuzuschreiben. Die Bekenner hätten keine Angaben dazu gemacht, wie sie vorgegangen seien, was eine Überprüfung komplizierter mache. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwimmen: Lukas Märtens gewinnt erste deutsche Goldmedaille. Der Magdeburger siegt über 400 Meter Freistil. Es ist ein geschichtsträchtiger Titel: Der letzte Olympiasieg eines deutschen Beckenschwimmers ist 36 Jahre her - 1988 in Seoul gewannen Michael Groß (200 Meter Schmetterling) und der für die DDR startende Uwe Daßler (400 Meter Freistil). Zum Artikel (SZ Plus)

Tennis: Angelique Kerber erreicht die zweite Runde. Die 36-Jährige bezwingt die Japanerin Naomi Osaka in zwei Sätzen (7:5, 6:3). Nach der Partie sagt sie: "Es zeigt mir, dass ich tatsächlich gegen die Topspieler weiterhin gewinnen kann, auch auf Sand sogar." Nun trifft sie auf die Rumänin Jaqueline Adina Cristian, die Nummer 66 der Weltrangliste. Zum Artikel