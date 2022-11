Nachrichten am 15. November 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Martin Tofern

Alles zum Krieg in der Ukraine

G-20-Staaten finden harte Worte gegen Russland. Beim G-20-Treffen auf Bali können die Unterhändler ein gemeinsames Statement verhandeln - das hat im Vorfeld nicht so ausgesehen. Kanzler Scholz zeigt sich fast zufrieden. Zum Artikel

Stromausfälle nach Luftangriffen auf gesamte Ukraine. In vielen Teilen des Landes ist die Energieversorgung nach Angaben des Präsidialamts kritisch. In Kiew stirbt ein Mensch nach Raketenangriffen auf zwei Wohnhäuser. Zum Liveblog

Amerikanisch-russische Gespräche in Ankara lösen Spekulationen aus. Beim Treffen der Geheimdienstchefs Russlands und der USA in der türkischen Hauptstadt ging es offiziell um Atombomben und Gefangene. Haben die Supermächte dabei auch begonnen, ein Ende des Kriegs auszuhandeln - an Kiew vorbei? Zum Artikel

"Ein Test für die Menschheit". Ein brutales Video zeigt, wie russische Söldner einen Russen töten, der auf die Seite der Ukrainer gewechselt war. Entsetzte Menschenrechtler fordern Konsequenzen. Zum Artikel

MEINUNG Russischer Rückzug: Ein Erfolg für die Ukraine, aber noch lange kein Sieg. Das Land feiert die Rückeroberung von Cherson. Doch klar ist auch: Der Ukraine bleibt auf Monate, vielleicht auf Jahre nichts anderes übrig, als diesen Krieg fortzuführen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

FDP bringt beim Bürgergeld Kompromiss ins Spiel. Vor allem am Wegfall einiger Sanktionsmöglichkeiten stören sich CDU und CSU, deren Zustimmung für die Reform nötig ist. FDP-Fraktionschef Dürr deutet nun an, dass hier die Chance auf eine Einigung liegen könnte - "wenn die Union dieses Symbol braucht". Zum Artikel

Deutsche Gasspeicher zu 100 Prozent gefüllt. Damit ist ein wichtiges Ziel zu Beginn der Heizperiode erreicht. Dennoch kann Deutschland noch weiter Gas einlagern. In Wilhelmshaven hat der erste Anleger für Flüssigerdgas eröffnet. Zum Energie-Liveblog

EXKLUSIV OMV-Chef für Signale zum Gassparen statt Preisdeckel. Der Chef des österreichischen Energiekonzerns OMV, Alfred Stern, warnt eindringlich vor dem geplanten Gaspreisdeckel. Er fordert Spar-Anreize - und erklärt, warum weiterhin Gas aus Russland kommt. Zum Artikel

Amazon entlässt Tausende, Bezos spendet Milliarden. Der Onlinehändler will so viele Stellen abbauen wie noch nie. Gleichzeitig kündigt der Gründer an, den Großteil seines Vermögens zu verschenken. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war