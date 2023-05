Von Leopold Zaak

Nachrichten kompakt

G-7-Staaten fordern Russland zum sofortigen Truppenabzug auf. Beim Treffen der wirtschaftsstärksten Demokratien in Japan wollen die Staats- und Regierungschefs der Ukraine signalisieren, dass sie weiterhin geschlossen hinter dem Land stehen. Die G 7 kündigen weitere Sanktionen gegen Russland an - unter anderem der Finanzsektor und Einnahmen aus dem lukrativen Diamantenhandel sollen in den Blick genommen werden. Zum Artikel

Selenskij überraschend zum Gipfeltreffen der Arabischen Liga eingetroffen. Bei dem Treffen im saudi-arabischen Dschidda will der ukrainische Präsident die bilateralen Beziehungen zu den arabischen Staaten stärken. Am Wochenende will er nach Hiroshima reisen, wo der G-7-Gipfel stattfindet. Russland greift die Ukraine erneut mit Raketen an. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EU kann womöglich Munitions-Versprechen an Ukraine nicht halten. Die EU-Kommission hatte dem Land zugesagt, innerhalb eines Jahres eine Million Artilleriegeschosse liefern. Zwei Monate nach dem Versprechen wachsen die Zweifel, ob es überhaupt einzuhalten ist, weil die EU-Staaten selbst nicht genügend Munition in ihren Lagern haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Dax schnellt auf Rekordhoch. Der Deutsche Aktienindex erreicht einen neuen Höchststand. Am Freitag um 13.25 Uhr notierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer bei 16 287 Punkten. Der alte Rekord (16 271 Punkte) liegt eineinhalb Jahre zurück. Der Zeitpunkt für den Sprung an der Börse überrascht: Die politische und wirtschaftliche Lage weltweit legt eigentlich eine andere Entwicklung nahe. Grund für den Rekord sind hohe Gewinne vieler der 40 Dax-Unternehmen. Zum Artikel

