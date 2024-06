Was heute wichtig war

Offene Fragen nach Ukraine-Friedenskonferenz. Unter den Teilnehmern der Konferenz herrscht große Einigkeit, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Wie es weitergehen soll und wie Russland in den Friedensprozess eingebunden werden könnte, ist aber weiterhin unklar. Wegen der Differenzen unterschreiben nur 83 der mehr als 100 teilnehmenden Nationen und Organisationen die Abschlusserklärung. Zum Artikel (SZ Plus)