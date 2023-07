Fraport hält an seiner Beteiligung am Flughafen Sankt Petersburg fest. Dort landen offenbar auch Militärmaschinen der Wagner-Gruppe.

Von Ida Morganti

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Fraport wegen Beteiligung am Sankt Petersburger Flughafen in der Kritik. Frankfurts teilstaatlicher Flughafenbetreiber hält Anteile am Sankt Petersburger Flughafen Pulkowo. Satellitenbilder, die Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR vorliegen, zeigen, dass dort auch russische Militärmaschinen starten und landen. Das bringt Fraport und Hessens Regierung in Erklärungsnot. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirecard-Prozess: Marsalek-Brief erregt Aufsehen. Ein Schreiben, das vom Anwalt des geflohenen Wirecard-Vorstands Jan Marsalek stammt, enthält keinerlei Hinweis darauf, wo sich der mutmaßliche Milliardenbetrüger verbirgt. Im Münchner Gericht kommt es zum wilden Wortgefecht. Zum Artikel (SZ Plus)

Hitzewelle in Europa hält an. Das heiße Wetter macht den Menschen im Süden des Kontinents nach wie vor zu schaffen. Die Waldbrände bei Athen sind noch immer nicht unter Kontrolle gebracht. Und für fast alle großen italienischen Städte gelten Hitzewarnungen. Zum Artikel

Spitzen von CSU und CDU treffen sich in Andechs. Söder und Dobrindt schimpfen auf die "Arroganz-Ampel" und stellen sich ihr mit einer "Respekts-Agenda" entgegen. Der CSU-Chef fordert eine vollständige Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Zum Artikel (SZ Plus)

Putin nimmt nicht an Brics-Gipfel in Südafrika teil. Grund dafür ist ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs, der gegen den russischen Präsidenten vorliegt. Die Regierung in Pretoria hätte ihn sonst bei der Einreise im August festnehmen müssen. Nun nimmt Putin per Video-Schalte am Gipfeltreffen teil. Zum Artikel

"Der Landarzt"-Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. Durch die ZDF-Serie wurde er zum Publikumsliebling, mit einer "Tatort"-Episode schrieb er Fernsehgeschichte. Nun ist Quadflieg nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war