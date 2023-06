Verteidigungsminister Boris Pistorius (rechts) und Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Vilnius am Montag.

Von Laurenz Gehrke

Krieg in der Ukraine

4000 deutsche Soldaten nach Litauen zur Stärkung der Nato-Ostflanke. Litauen fordert schon lange mehr Schutz. Angesichts der instabilen Lage in Russland gibt Berlin dem Drängen aus Vilnius nun nach. Der Kurswechsel kommt auch überraschend für die Truppe. Noch in der vergangenen Woche hatte ein ranghoher Vertreter der Bundeswehr ausgeführt, dass an eine dauerhafte Stationierung momentan eher nicht zu denken sei. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukrainerin hofft auf Prozess gegen mutmaßliche russische Kriegsverbrecher. Eine Frau aus der Ukraine hat in Deutschland Strafanzeige gegen zwei russische Soldaten und deren Vorgesetzte gestellt. Die beiden Männer sollen sie vergewaltigt, ihren Mann erschossen haben. Sie hofft, mithilfe der Ermittler des Generalbundesanwalts könnte ihnen der Prozess gemacht werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Insolvenzverwalter widerspricht Aussagen von Ex-Wirecard-Boss Braun. Michael Jaffé, der Insolvenzverwalter von Wirecard, kanzelt nahezu alle Behauptungen ab, die Braun bisher im Prozess aufgestellt hat. Sein Bericht mit dem neuesten Stand seiner Untersuchungen liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Von der These, Wirecard sei ein erfolgreiches Unternehmen gewesen, aber ausgeplündert worden, bleibt bei Jaffé nicht viel übrig. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestlohn soll in zwei Schritten bis 2025 auf 12,82 Euro steigen. Die zuständige Kommission entscheidet erstmals nicht im Konsens. "Die Positionen lagen sehr weit auseinander", sagt die Vorsitzende. Die Arbeitnehmervertreter in der Kommission sind gegen die in ihren Augen zu geringe Anhebung und wurden nach eigenen Angaben überstimmt. Zum Artikel

BGH senkt Hürden für Schadenersatzansprüche bei Dieselfahrern. Die Richter in Karlsruhe entscheiden, dass Thermofenster in Dieselmotoren eine illegale Abschalt­einrichtung sind. Geschädigte können nun Schadenersatz wegen Fahrlässigkeit geltend machen. Damit vollzieht der BGH eine Kehrtwende in seiner sehr restriktiven Rechtsprechung in den Dieselfällen. Bisher gestand er den Käufern nur bei "vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung" einen Ausgleich zu. Zum Artikel (SZ Plus)

Brandenburgs CDU-Chef: "Umgang mit der AfD selbstkritisch hinterfragen". Die extrem Rechten stellen nun einen Landrat in Thüringen und gehen als Favoriten in drei Wahlen im Osten Deutschlands. Brandenburgs CDU-Chef Jan Redmann fordert deshalb, die "endlosen Debatten über einen Schulterschluss gegen die AfD" zu beenden. Niemand in seiner Partei lasse sich darüber täuschen "wes Geistes Kind die Kandidaten der AfD sind". Zum Interview (SZ Plus)

Bei der U21-Fußball-Europameisterschaft droht Deutschland das Vorrunden-Aus. Nach der 1:2-Niederlage gegen Tschechien hat die deutsche U21 nur noch geringe Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Die erste EM unter dem neuen Trainer Antonio Di Salvo droht zum Rückschlag zu werden. Um das zu verhindern müsste die Mannschaft am Mittwoch die bereits als Gruppensieger feststehenden Engländer schlagen, gleichzeitig müsste Tschechien gegen Israel verlieren. Zum Artikel

