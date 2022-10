Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

Britischer Finanzminister Kwarteng muss gehen. Premierministerin Truss steht unter Druck: Der Mann, der für das Kernstück ihrer Reformen steht, räumt auf ihren Wunsch hin seinen Posten. Der Nachfolger steht schon fest. Zum Artikel

Liz Truss: Angezählt in Downing Street

Die Sehnsucht nach dem Schutzwall wächst. Gestiegene Flüchtlingszahlen machen die EU nervös. Droht eine Krise wie 2015? Sogar die deutsche Innenministerin Faeser klingt wie eine Hardlinerin. Die EU-Innenminister beraten in Luxemburg über die Lage. Zum Artikel

Lauterbach holt sich Hilfe zum Werben für den Impfschutz. Für seine neue Corona-Kampagne hat sich der Bundesgesundheitsminister prominente Unterstützung gesucht: Die Autorin Margarete Stokowski erzählt von ihrem Leiden an Long Covid - und mahnt Unterstützung für Betroffene an. Ihre Kritik an Lauterbachs Politik lässt sie diesmal stecken. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Rotes Kreuz fordert Zugang zu allen Kriegsgefangenen. Die Regierung in Kiew wirft der Hilfsorganisation vor, sich nicht genug um die Zustände in russischen Lagern zu kümmern. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat mehr als 600 Ortschaften zurückerobert. Zum Liveblog

Roth kündigt milliardenschweren Fonds für Kultureinrichtungen an. Die Kulturstaatsministerin stellt angesichts der steigenden Energiekosten Hilfe vom Bund in Aussicht. Greifen soll die Hilfe vom 1. Januar 2023 an, allerdings rückwirkend bis Oktober. Zum Liveblog zur Energiekrise

Was außerdem noch wichtig war

Sexismus in der FDP: Partei-Vize Kubicki wehrt sich gegen Kritik. Wolfgang Kubicki wird bei Maischberger nach einer Begegnung mit der damaligen Europa-Abgeordneten Koch-Mehrin im Jahr 2010 gefragt. Eigentlich könnte er leicht kontern. Doch er versteigt sich in wirre Debatten, so dass ihm die Angelegenheit gefährlich werden kann. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

Tories diskutieren offenbar Absetzung von Premierministerin. Liz Truss ist zwar erst kurz im Amt. Doch nach politischen und wirtschaftlichen Chaostagen mehren sich wohl selbst in ihrer eigenen Partei die Stimmen, die sie für untragbar halten, berichten britische Medien. Zum Artikel

Bayern: Vermisster Bergsteiger am Hochkalter tot gefunden. Vor fast einem Monat verunglückte ein 24-Jähriger aus Niedersachsen beim Bergsteigen in Ramsau. Eine aufwendige Suche blieb erfolglos. Nun hat ein Polizeihubschrauber seine Leiche eher zufällig entdeckt. Zum Artikel

Bundeswehr und Moral: Gilt das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nur im Schlafzimmer? Die transsexuelle Anastasia Biefang, Oberstleutnant bei der Bundeswehr, suchte auf Tinder offensiv nach Sexualpartnern und kassierte dafür einen disziplinarischen Verweis. Nun legt sie Verfassungsbeschwerde ein, damit die Frage geklärt wird, wie privat das Privatleben sein muss. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Die Highlights der Frankfurter Buchmesse. Ein Tagebuch aus der Ukraine, Literatur aus Spanien und viele weitere Neuerscheinungen. Ein Best-of zur Buchmesse. Zum Artikel (SZ Plus)